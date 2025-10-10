Azhar posing as Lucky trapped Bhajan singer wife forced her to convert after raping her and was arrested लकी बनकर अजहर ने भजन गायक की बीवी को फंसाया, रेप के बाद कराया धर्मांतरण, गिरफ्तार, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsAzhar posing as Lucky trapped Bhajan singer wife forced her to convert after raping her and was arrested

लकी बनकर अजहर ने भजन गायक की बीवी को फंसाया, रेप के बाद कराया धर्मांतरण, गिरफ्तार

मुरादाबाद में महिला से रेप के बाद धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया है। फेसबुक पर अजहर ने लक्की नाम से आईडी बनाकर मझोला क्षेत्र निवासी भजन गायक की पत्नी से दोस्ती कर ली। इसके बाद आरोपी ने महिला को नशीला पदार्थ खिलाकर रेप किया और मोबाइल से अश्लील फोटो भी खींच लिए।

Dinesh Rathour मुरादाबाद, वरिष्ठ संवाददाताFri, 10 Oct 2025 09:48 PM
share Share
Follow Us on
लकी बनकर अजहर ने भजन गायक की बीवी को फंसाया, रेप के बाद कराया धर्मांतरण, गिरफ्तार

यूपी के मुरादाबाद में महिला से रेप के बाद धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया है। फेसबुक पर अजहर ने लक्की नाम से आईडी बनाकर मझोला क्षेत्र निवासी भजन गायक की पत्नी से दोस्ती कर ली। इसके बाद आरोपी ने महिला को नशीला पदार्थ खिलाकर रेप किया और मोबाइल से अश्लील फोटो भी खींच लिए। फोटो वायरल करने की धमकी देकर महिला और उसके बच्चों का धर्म परिवर्तन भी करा दिया है। महिला जब घर से नकदी और जेवर लेकर भागी तब पति को पता चला। मामले में मझोला पुलिस ने भजन गायक की तहरीर पर केस दर्ज कर शुक्रवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

कांशीरामनगर चौकी क्षेत्र निवासी भजन गायक ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वह वृंदावन में रहकर भजन गाता है। उसकी पत्नी और पांच बच्चे मुरादाबाद में रहते हैं। दो साल पहले अजहर नाम के व्यक्ति ने फेसबुक पर लक्की नाम से आईडी बनाकर उसकी पत्नी और बच्चों से संपर्क किया। इसके अलावा साइस्ता परवीन और शाहीन भी उसके परिवार के संपर्क में आईं। जिनके जरिए आरोपी अजहर उर्फ लक्की का घर आनाजाना हो गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि अजहर उर्फ लकी ने उसके बड़े बेटे की सरकारी नौकरी लगवाने और मकान दिलाने का लालच दिया। उसे लैपटॉप और मोबाइल भी दिला दिया।

एक दिन मौका देखकर आरोपी भजन गायक की गैर मौजूदगी में उसके घर आया और उसकी पत्नी को नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और अश्लील फोटो अपने मोबाइल से खींच लिया। महिला ने विरोध किया तो आरोपी ने फोटो दिखाकर धमकी दी कि यदि उसकी बात नहीं मानी तो फोटो वायरल कर देगा। पीड़ित भजन गायक का आरोप है कि इसी डर से उसकी पत्नी खुद और अपने बच्चों को उससे अलग करना चाहती है। वह खुद बच्चों समेत आत्महत्या करने की धमकी भी देती है। भजन गायक का कहना है कि आरोपी ने डरा धमकाकर उसकी पत्नी और बच्चों का धर्म परिवर्तन करा दिया है। महिला और बच्चों ने पूजा करनी बंद कर दी और नमाज पढ़ने लगे हैं।

आरोप है कि बीते 6 अक्तूबर 2025 को रात करीब दो बजे महिला घर से 50 हजार रुपये की नकदी और करीब एक लाख रुपये का जेवर और तीन बच्चों को लेकर चली गई है। दो बच्चे जो उसकी बात नहीं मानते थे उन्हें पिता के पास छोड़ गई। जिसके बाद भजन गायक ने पुलिस को तहरीर दी। आरोप लगाया कि अजहर उर्फ लक्की ने उसकी पत्नी और दो बच्चों को अपने कब्जे में कर रखा है। उसकी संगत के चलते उसकी पत्नी ने नशा करना शुरू कर दिया है। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर मझोला थाने में आरोपी अजहर उर्फ लक्की के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है।

Moradabad News Up Latest News UP Police
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |