लकी बनकर अजहर ने भजन गायक की बीवी को फंसाया, रेप के बाद कराया धर्मांतरण, गिरफ्तार

यूपी के मुरादाबाद में महिला से रेप के बाद धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया है। फेसबुक पर अजहर ने लक्की नाम से आईडी बनाकर मझोला क्षेत्र निवासी भजन गायक की पत्नी से दोस्ती कर ली। इसके बाद आरोपी ने महिला को नशीला पदार्थ खिलाकर रेप किया और मोबाइल से अश्लील फोटो भी खींच लिए। फोटो वायरल करने की धमकी देकर महिला और उसके बच्चों का धर्म परिवर्तन भी करा दिया है। महिला जब घर से नकदी और जेवर लेकर भागी तब पति को पता चला। मामले में मझोला पुलिस ने भजन गायक की तहरीर पर केस दर्ज कर शुक्रवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

कांशीरामनगर चौकी क्षेत्र निवासी भजन गायक ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वह वृंदावन में रहकर भजन गाता है। उसकी पत्नी और पांच बच्चे मुरादाबाद में रहते हैं। दो साल पहले अजहर नाम के व्यक्ति ने फेसबुक पर लक्की नाम से आईडी बनाकर उसकी पत्नी और बच्चों से संपर्क किया। इसके अलावा साइस्ता परवीन और शाहीन भी उसके परिवार के संपर्क में आईं। जिनके जरिए आरोपी अजहर उर्फ लक्की का घर आनाजाना हो गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि अजहर उर्फ लकी ने उसके बड़े बेटे की सरकारी नौकरी लगवाने और मकान दिलाने का लालच दिया। उसे लैपटॉप और मोबाइल भी दिला दिया।

एक दिन मौका देखकर आरोपी भजन गायक की गैर मौजूदगी में उसके घर आया और उसकी पत्नी को नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और अश्लील फोटो अपने मोबाइल से खींच लिया। महिला ने विरोध किया तो आरोपी ने फोटो दिखाकर धमकी दी कि यदि उसकी बात नहीं मानी तो फोटो वायरल कर देगा। पीड़ित भजन गायक का आरोप है कि इसी डर से उसकी पत्नी खुद और अपने बच्चों को उससे अलग करना चाहती है। वह खुद बच्चों समेत आत्महत्या करने की धमकी भी देती है। भजन गायक का कहना है कि आरोपी ने डरा धमकाकर उसकी पत्नी और बच्चों का धर्म परिवर्तन करा दिया है। महिला और बच्चों ने पूजा करनी बंद कर दी और नमाज पढ़ने लगे हैं।