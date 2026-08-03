Azamgarh News: युवक ने किराये कमरे में फांसी लगाकर दी जान
Azamgarh News: शहर के बिलरिया की चुंगी में किराए पर कमरा लेकर रह रहे युवक का रविवार की सुबह फंदा से लटकता शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने
Azamgarh News: आजमगढ़, संवाददाता। बिलरिया की चुंगी में किराए पर कमरा लेकर रह रहे युवक ने रविवार सुबह फांसी लगाकर जान दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच की। युवक के घर पर फोन कर घटना की सूचना दी। महराजगंज थाना क्षेत्र के नववरार देवारा जदीद किता प्रथम गांव निवासी 23 वर्षीय बृजेश यादव डी-फार्मा की पढ़ाई पूरी कर शहर के एक मेडिकल स्टोर पर काम करता था। वह बिलरिया की चुंगी में किराए पर कमरा लेकर रहता था। इस समय वह बीमार चल रहा था। शनिवार को उसका बड़ा भाई दिनेश यादव आया था, डॉक्टर को दिखाने के बाद वह घर चला गया।
रविवार की सुबह काफी देर बाद भी सो कर नहीं उठा। मकान मालिक ने दरवाजा पर आकर बृजेश को आवाज लगाई। अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, इसके बाद पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो कमरे के अंदर पंखा में बेड शीट के सहारे उसका शव फंदे से लटका मिला। पुलिस ने घटना की सूचना परिवार के लोगों को दी। जानकारी होते ही परिवार के लोग मौके पर पहुंचे। बृजेश दो भाई और एक बहन में दूसरे नंबर पर था।
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