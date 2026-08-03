Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Azamgarh News: युवक ने किराये कमरे में फांसी लगाकर दी जान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आजमगढ़
Follow us on Google News
share

Azamgarh News: शहर के बिलरिया की चुंगी में किराए पर कमरा लेकर रह रहे युवक का रविवार की सुबह फंदा से लटकता शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने

Azamgarh News: युवक ने किराये कमरे में फांसी लगाकर दी जान

Azamgarh News: आजमगढ़, संवाददाता। बिलरिया की चुंगी में किराए पर कमरा लेकर रह रहे युवक ने रविवार सुबह फांसी लगाकर जान दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच की। युवक के घर पर फोन कर घटना की सूचना दी। महराजगंज थाना क्षेत्र के नववरार देवारा जदीद किता प्रथम गांव निवासी 23 वर्षीय बृजेश यादव डी-फार्मा की पढ़ाई पूरी कर शहर के एक मेडिकल स्टोर पर काम करता था। वह बिलरिया की चुंगी में किराए पर कमरा लेकर रहता था। इस समय वह बीमार चल रहा था। शनिवार को उसका बड़ा भाई दिनेश यादव आया था, डॉक्टर को दिखाने के बाद वह घर चला गया।

ये भी पढ़ें:Gorakhpur News: गृहकलह से परेशान युवक ने फांसी लगाकर दी जान

रविवार की सुबह काफी देर बाद भी सो कर नहीं उठा। मकान मालिक ने दरवाजा पर आकर बृजेश को आवाज लगाई। अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, इसके बाद पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो कमरे के अंदर पंखा में बेड शीट के सहारे उसका शव फंदे से लटका मिला। पुलिस ने घटना की सूचना परिवार के लोगों को दी। जानकारी होते ही परिवार के लोग मौके पर पहुंचे। बृजेश दो भाई और एक बहन में दूसरे नंबर पर था।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Azamgarh News Suicide Azamgarh Latest News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।