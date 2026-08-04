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Azamgarh News: विवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आजमगढ़
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Azamgarh News: आजमगढ़ के सकरामऊ गांव में एक विवाहिता का शव घर के पास फंदे से लटका मिला। परिवार ने दहेज की मांग के लिए हत्या का आरोप लगाया है। 24 वर्षीय वर्षा का पति उसे अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। विवाहिता की एक बेटी भी है।

विवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या
विवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

Azamgarh News: आजमगढ़, संवाददाता। बरदह थाना क्षेत्र के सकरामऊ गांव में मंगलवार की सुबह विवाहिता का घर के पास फंदे से लटकता शव मिलने से सनसनी फैल गई। मायके पक्ष ने दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया है। 24 वर्षीया वर्षा पत्नी जयहिंद विश्वकर्मा का घर के बाहर टीनशेड में नायलान के सहारे लटकी थी। पति ने उसे देखा, फंदे से तार कर उसे लकर जौनपुर जनपद के अस्पताल पहुंचा, डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। विवाहित को एक बेटी है। विवाहिता के चाचा रामफेर ने आरोप लगाया कि दहेज की मांग को लेकर वर्षा को प्रताड़ित करते थे। उसकी हत्या कर शव को फंदे से लटका दिया गया है

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