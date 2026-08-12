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Azamgarh News: करंट से झुलसकर महिला की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आजमगढ़
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Azamgarh News: अहरौला के बनकट गांव में एक 42 वर्षीय महिला शकुंतला करंट लगने से झुलस गई और घटना में उसकी मृत्यु हो गई। वह घर के पास घास-फूस की सफाई कर रही थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतक महिला के दो बच्चे हैं और पति जालंधर में रहते हैं। परिवार में कोहराम मचा है।

Azamgarh News: करंट से झुलसकर महिला की मौत

Azamgarh News: अहरौला/शाहपुर, हिन्दुस्तान संवाद। क्षेत्र के बनकट गांव में मंगलवार की दोपहर में करंट से झुलस कर महिला की मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच की, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अहरौला थाना क्षेत्र के बनकट गांव निवासी 42 वर्षीया शकुंतला पत्नी रमेश निषाद मंगलवार की दोपहर में घर के पास में घास-फूस की सफाई कर रही थी। हैंडपंप में मोटर लगा हुआ था। घास-फूस काटते समय महिला बिजली के तार के संपर्क में आ गई। करंट लगने से वह अचेत हो कर वहीं पड़ी थी। काफी देर बाद गांव के लोगों को जानकारी हुई।

इसके बाद लोगों की भीड़ जुट गई, ग्रामीण महिला को लेकर बसही बाजार में डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृत महिला के दो बच्चे हैं। पति जालंधर में रहते है। घटना के बाद से परिवार के लोग रो रो कर बेहाल हैं।

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