Azamgarh News: शादी से इनकार करने पर अश्लील वीडियो किया वायरल
Azamgarh News: आजमगढ़ में एक युवती ने एक युवक पर शादी के लिए दबाव बनाने और उसकी अश्लील वीडियो वायरल करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है और जांच शुरू की है। युवती ने आरोप लगाया कि युवक ने उसकी वीडियो कॉल्स रिकॉर्ड की और शादी न करने पर जान से मारने की धमकी दी।
Azamgarh News: आजमगढ़, संवाददाता। अहरौला थाना क्षेत्र की एक युवती ने बस्ती जनपद के एक युवक पर शादी के लिए दबाव बनाने, उसकी वीडियो कॉल रिकार्ड कर उससे अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने का अरोप लगाया है। पुलिस आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर जांच कर रही है। अहरौला थाना क्षेत्र की निवासी युवती ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि पीयूष उर्फ प्रियांशु जायसवाल निवासी विवेकानंद कालोनी महरानी होटल ब्लाक रोड गांधीनगर जनपद बस्ती के साथ उसका परिचय था। फोन पर बात होती थी। पीयूष ने विश्वास में लेकर वीडियो कॉल की। वीडियो कॉल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर अश्लील वीडियो तैयार कर लिया।
उसका टेलीग्राम अकाउंट का पासवर्ड भी ले लिया था। पासवर्ड बदलकर अपने कब्जे में ले लिया। उससे शादी के लिए दबाव बना रहा था। इनकार करने पर युवती की अश्लील वीडियो वायरल करने लगा। विरोध करने पर फोन कर शादी न करने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता का कहना है कि धमकी से जुड़ी कॉल रिकॉर्डिंग भी उसके पास मौजूद है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस आरोपी पीयूष उर्फ प्रियांशु के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर जांच कर रही है।
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