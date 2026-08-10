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Azamgarh News: 10 लाख के जेवर समेट कर फरार हुई पत्नी, रिपोर्ट दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आजमगढ़
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Azamgarh News: आजमगढ़ के रानी की सराय थाना क्षेत्र के सेठवल गांव में ज्योति मिश्रा नाम की विवाहिता 10 लाख का जेवर लेकर फरार हो गई। पति राघवेंद्र राय ने पत्नी के खिलाफ तहरीर दी। विवाह प्रेम विवाह था, और शादी के 15 दिन बाद विवाद उत्पन्न हुआ। पत्नी ने पति पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया।

Azamgarh News: 10 लाख के जेवर समेट कर फरार हुई पत्नी, रिपोर्ट दर्ज

Azamgarh News: आजमगढ़, संवाददाता। रानी की सराय थाना क्षेत्र के सेठवल गांव में विवाहिता 10 लाख का जेवर लेकर फरार हो गई। पति की तहरीर पर पुलिस ने पत्नी सहित छह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। पत्नी ने भी दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए पति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराई है। दोनों प्रेम विवाह किये थे, शादी के कुछ दिन बाद पति के घर पहुंची, 15 दिन में विवाद हो गया था।रानी की सराय थाना क्षेत्र के सेठवल गांव निवासी राघवेंद्र राय ने आरोप लगाया कि वाराणसी के सारनाथ मेला में उनकी मुलाकत ज्योति मिश्र पुत्री दिलीप मित्र निवासी खंजवा सकरौली थाना हाटा जनपद कुशीनगर से हुई।

इसके बाद दोनो में फोन पर बात होने लगी। ज्योति मिश्रा ने शादी के लिए प्रस्ताव रखा। राघवेंद्र राय के परिवार के लोगों ने शादी से इनकार दिया। दोनों ने लखनऊ के आर्यसमाज मंदिर में प्रेम विवाह कर लिया था। शादी के बाद दोनों गोरखपुर आकर रहने लगे। 10 दिन गोरखपुर रहने के बाद दोनों रानी की सराय के सेठवल आ गए। पति ने आरोप लगाया कि 15 दिन बाद 21 जनवरी को ज्योति मिश्रा ने कहा कि उसके मायके में शादी है उसे जाना है। पति ने विरोध किया तो उसने पुलिस को बुला ली। मां, बहन के करीब 10 लाख के जेवर, 32 हजार रुपये नकदी, लैपटाप, मोबाइल आदि लेकर चली गई। ज्योति मिश्रा के जाने के बाद जानकारी हुई। पीड़ित पति ने थाना में तहरीर दी।

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