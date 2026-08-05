Azamgarh News: खतरा बिंदु से 9 सेमी नीचे बह रही घाघरा

Azamgarh News: घाघरा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे तटवर्ती गांवों, खासकर चक्की हाजीपुर, पर्शिया, और देवरा में कटान की समस्या उत्पन्न हो रही है। किसानों की 33 बीघा भूमि नदी के कटाव में चली गई है। बाढ़ खंड द्वारा बचाव कार्य किए जा रहे हैं लेकिन कटान रुकने का नाम नहीं ले रहा है।

Azamgarh News: लाटघाट, हिन्दुस्तान संवाद। सगड़ी तहसील क्षेत्र के उत्तर तरफ बहने वाली घाघरा नदी का जलस्तर फिर से तेजी के साथ बढ़ने लगा है। डिघिया गेज पर खतरा बिंदु से नौ सेमी नीचे नदी की धारा बह रही है। बीते चौबीस घंटे में डिघिया गेज पर 11 तो बदरहुआ गेज पर छह सेमी वृद्धि दर्ज की गई। वहीं जल स्तर बढ़ने के साथ ही तटवर्ती क्षेत्रों में नदी ने कटान तेज कर दिया है। जिससे देवरा वासियों में दहशत व्याप्त है। घाघरा नदी मंगलवार को अपने तटवर्ती क्षेत्र के गांवों के पास कटान कर रही है। चक्की हाजीपुर, पर्शिया गांव में खेती योग्य भूमि काट रही है। अब तक दर्जनों किसानों की लगभग 33 बीघा भूमि घाघरा नदी काट चुकी है।

कटान की समस्या वहीं सहबदिया में खेती योग्य ज़मीन काटते हुए नदी की धारा तेजी के साथ आबादी की तरफ बढ़ रही है। कटान को रोकने के लिए बाढ़ खंड द्वारा बचाव कार्य किया जा रहा है, लेकिन कटान अभी रुक नहीं रही है। बाढ़ खंड विभाग के कर्मी और अधिकारी एक तरफ कटान को रोकने का प्रयास कर रहे हैं तो घाघरा नदी स्थान बदलकर आगे दूसरी जगह कटान कर रही है। घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से सबसे पहले चक्की हाजीपुर गांव बाढ़ से प्रभावित होगा।

जल स्तर रिपोर्ट बदरहुआ गेज पर सोमवार को शाम 4 बजे नदी का जल स्तर 70.92 मीटर रहा। जबकि मंगलवार की शाम 4 बजे जल स्तर बढ़कर 70.98 मीटर पर पहुंच गया। इस गेज पर चौबीस घंटे में 6 सेमी जलस्तर का बढ़ाव दर्ज हुआ। बदरहुआ गेज पर न्यूनतम जलस्तर 70. 25 मीटर है, जबकि खतरा बिंदु 71.68 मीटर और अधिकतम जलस्तर 73.52 मीटर है। इसी प्रकार से डिघिया गेज पर सोमवार की शाम 4 बजे जलस्तर 70.20 मीटर पर रहा। मंगलवार की शाम 4 बजे 70.31 मीटर पर पहुंच गया। इस गेज पर चौबीस घंटे में 11 सेमी जलस्तर में वृद्धि दर्ज हुई है। डिघिया गेज पर न्यूनतम जलस्तर 68.90 मीटर है। जबकि नदी की धारा खतरा बिंदु 70.40 मीटर से 9 सेमी निचे बह रही है। यहां अधिकतम जलस्तर 72. 59 मीटर पर है। घाघरा नदी के जलस्तर बढ़ने से तटवर्ती गांवों के निचले इलाकों में रह रहे ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है।