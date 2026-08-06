Azamgarh News: संविदा लाइनमैन पर लगाया उगाही का आरोप
Azamgarh News: सरायमीर के खुटौली बिजली उपकेंद्र पर ग्रामीणों ने संविदा लाइनमैन मोहम्मद अरशद पर धन उगाही का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने एसडीओ को ज्ञापन देकर लाइनमैन को हटाने की मांग की और आरोप लगाया कि वह फॉल्ट के लिए वसूली कर रहा है और रात में बिजली बाधित कर देता है।
Azamgarh News: सरायमीर। मिर्जापुर ब्लाक क्षेत्र के खुटौली बिजली उपकेंद्र पर तैनात संविदा लाइनमैन पर धन उगाही आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने बुधवार को एसडीओ को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ग्रामीणों ने संविदा लाइनमैन को हटाए जाने की मांग की। ग्रामीणों ने उपकेंद्र पर तैनात संविदा लाइनमैन मोहम्मद अरशद पर फॉल्ट के लिए वसूली करने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, रात में पोल से बिजली बाधित कर दी जाती है। ज्ञापन देने वालों में प्रधान वसीउद्दीन उर्फ मुन्ना, सुरेश यादव, मंजूर अहमद, मुख्तार अहमद, शिवपूजन, शमीम, फजल, शशिकांत आदि मौजूद रहे।
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