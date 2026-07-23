Azamgarh News: आठ सितम्बर तक चलेगा नि:शुल्क खुरपका-मुंहपका टीकाकरण अभियान
Azamgarh News: - जिले में विशेष अभियान शुरू, 2.04 लाख पशुओं को लगेगा टीकागाए जाने का लक्ष्य निर्धारित है। मुख्य पशुचिकित्साधिकारी डा.सीपी सिंह कुशवाहा ने अवगत कराया
Azamgarh News: मऊ, संवाददाता। मुख्य पशुचिकित्साधिकारी की पशुपालकों से अपील कि विशेष अभियान चलाकर पशुओं का खुरपका व मुंहपका टीकाकरण किया जाएगा। इसके लिए 22 जुलाई से शुरु हुआ अभियान आठ सितम्बर तक चलेगा। अभियान के दौरान विभाग की 27 टीमें घर-घर जाकर पशुओं का टीकाकरण करेंगी। विशेष अभियान में कुल 2.04 लाख पशुओं को टीका लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित है। मुख्य पशुचिकित्साधिकारी डा.सीपी सिंह कुशवाहा ने अवगत कराया है कि पशुओं में होने वाले खुरपका मुंहपका रोग के नियन्त्रण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा संचालित एफएमडीसीपी योजना के तहत अष्टम चरण में पशुओं में टीकाकरण कार्य के लिए विशेष टीकाकरण अभियान शुरु हुआ है।
विभाग की 27 टीमें घर-घर जाकर पशुओं का टीकाकरण करेंगी। इस दौरान जनपद के 2 लाख 4 हजार गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं का नि:शुल्क टीकाकरण किया जायेगा। अभियान को सफल बनाने के लिए जनपद के सभी 9 विकास खण्डों में स्थित सभी पशु चिकित्सालयों के माध्यम से टीकाकरण सम्पादित किया जायेगा। चार माह से कम आयु के बच्चों तथा 08 माह से अधिक गर्भित गाय एवं भैसों को छोडकर सभी पात्र पशुओं को टीकाकरण किया जायेगा। उन्होंने जनपद के समस्त पशुपालकों से अपील की है कि वह अपने गौवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं में टीकाकरण कार्य करायें एवं इस भयंकर बीमारी की रोकथाम में अपना सहयोग प्रदान करें। जनपद के सभी ग्राम प्रधानों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों से भी अपील की जाती है कि पशुपालन विभाग की ग्राम में जा रही टीकाकरण के लिए टीमों का सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।---
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।