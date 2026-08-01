Azamgarh News: अधिशासी अधिकारी का दो माह से पद खाली आमजन परेशान
Azamgarh News: दो माह से ईओ न होने से मेहनगर नगर पंचायत का कार्यभार ठप, नागरिक परेशान मेहनगर, आजमगढ़। मेहनगर नगर पंचायत में अधिशासी अधिकारी (ईओ) का पद करीब दो माह
Azamgarh News: मेहनगर, आजमगढ़। मेहनगर नगर पंचायत में अधिशासी अधिकारी (ईओ) का पद करीब दो माह से रिक्त होने के कारण नगर पंचायत का प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो गया है। कई महत्वपूर्ण फाइलें लंबित पड़ी हैं, जिससे विकास कार्यों की गति धीमी पड़ गई है और आम नागरिकों को विभिन्न कार्यों के लिए कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। नगरवासियों का कहना है कि जन्म एवं मृत्यु प्रमाणपत्र, निर्माण संबंधी अनुमतियां, भुगतान, सफाई व्यवस्था की निगरानी तथा अन्य प्रशासनिक कार्य समय पर नहीं हो पा रहे हैं। कई योजनाओं से जुड़ी फाइलें भी ईओ के अभाव में स्वीकृति का इंतजार कर रही हैं।स्थानीय
लोगों ने शासन और जिला प्रशासन से जल्द से जल्द नियमित अधिशासी अधिकारी की तैनाती की मांग की है, ताकि नगर पंचायत के रुके हुए कार्यों को गति मिल सके और लोगों को कार्यालय का चक्कर न लगाना पड़े।नागरिकों का कहना है कि नगर के विकास और जनसुविधाओं के सुचारु संचालन के लिए स्थायी ईओ की नियुक्ति अत्यंत आवश्यक है। इस बाबत वरिष्ठ लिपिक अशोक कुमार दुबे से पूछे जाने पर बताया कि दो माह से ईओ का पद खाली अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है जल्द तैनाती होगी।
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