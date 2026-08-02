Azamgarh News: अनियंत्रित ट्रक ने तीन टेंपो में मारी टक्कर, डॉक्टर सहित चार घायल
Azamgarh News: बरदह में शनिवार शाम एक अनियंत्रित ट्रक ने तीन टेंपो में टक्कर मार दी, जिससे चार लोग घायल हो गए। इनमें तीन टेंपो चालक और एक डॉक्टर शामिल हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती किया गया है, जिनमें से एक गंभीर रूप से घायल डॉक्टर को रेफर किया गया। पुलिस ने ट्रक को घटनास्थल से भागने पर पकड़ लिया।
Azamgarh News: बरदह, हिन्दुस्तान संवाद। स्थानीय बाजार में चौक के पास शनिवार की शाम अनियंत्रित ट्रक तीन टेंपो में टक्कर मारने के बाद पलट गया। हादसे में तीन टेंपो के चालक और एक डॉक्टर घायल हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने गंभीर रूप से घायल डॉक्टर को रेफर कर दिया। बरदह कस्बा निवासी 55 वर्षीय डॉ. अनुग्रह सिंह अपने घर में क्लीनिक चलाते हैं। वे बाजार में सामान खरीदने के लिए जा रहे थे। जौनपुर जनपद के गौराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के प्रेमापुर गांव निवासी निवासी टेंपो चालक 50 वर्षीय विजय बहादुर पाठक सड़क पर अपना टेंपो मोड़ रहे थे।
इस दौरान आजमगढ़ से जौनपुर की ओर ज रहे ट्रक ने टेंपो में टक्कर मार दी। जिससे टेंपो पलट गया और डॉ. अनुग्रह सिंह घायल हो गए। दुर्घटना के बाद ट्रक ने दो और टेंपो में टक्कर मार दी। जिससे उनके चालक बरदह निवासी 35 वर्षीय बीरू जायसवाल, 45 वर्षीय सोमवारू यादव घायल हो गए। घायलों को बरदह सीएचसी में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने गंभीर रूप से घायल डॉ. अनुग्रह सिंह को रेफर कर दिया। उन्हें जौनपुर में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना के बाद भाग रहे ट्रक को पुलिस ने पीछा कर पकड़ लिया।
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