Azamgarh News: अनियंत्रित कार पेड़ से टकराई दो घायल

Azamgarh News: अनियंत्रित कार पेड़ से टकराई दो घायल
Azamgarh News: आजमगढ़ के बिलरियागंज थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह एक अनियंत्रित कार पेड़ से टकरा गई जिसमें दो लोग घायल हो गए। कार सवार अरुण कुमार और संध्या कुमारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी पर पुलिस ने मौके पर पहुँचकर घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया।
Azamgarh News: आजमगढ़, संवाददाता। बिलरियागंज थाना क्षेत्र के श्रीनगर सियरहा गांव के पास सोमवार की सुबह अनियंत्रित कार पेड़ से टकराने से कार सवार दो लोग घायल हो गए। घायलो को शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिलरियागंज क्षेत्र के तेंदुआ काखभार निवासी 40 वर्षीय अरुण कुमार और 35 वर्षीया संध्या कुमारी कार से सुबह करीब पांच बजे बिलरियागंज से शहर की ओर जा रहे थे। कार अरुण चला रहे थे। श्रीनगर सियराहा के पास पहुंचने पर कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकार गई। कार सवार दोनो लोग घायल हो गए, दुर्घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने डायलो को सीएचसी में भर्ती कराई, डॉक्टर ने रेफर कर दिया।
घायलो का शहर के एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है।
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