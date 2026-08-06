Azamgarh News: सड़क हादसो में ई रिक्शा कारोबारी सहित दो की मौत, दो घायल

Azamgarh News: सड़क हादसो में ई रिक्शा कारोबारी सहित दो की मौत, दो घायल
Azamgarh News: आजमगढ़ में मंगलवार को हुई सड़क हादसों में ई-रिक्शा कारोबारी समेत दो लोगों की मौत हो गई और दो लोग घायल हो गए। पहली घटना में नवरत्न और उसके साथी की बाइक पटना जाते समय दुर्घटनाग्रस्त हुई, जबकि दूसरी घटना में नरमी देवी और उनके पुत्र तेज कुमार की बाइक को एक तेज रफ़्तार बाइक ने टक्कर मारी।
Azamgarh News: सड़क हादसो में ई रिक्शा कारोबारी सहित दो की मौत, दो घायल
मुबारकपुर थाना क्षेत्र के बम्हौर के पास पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर हुई दुर्घटना
फोटो-1, 2
आजमगढ़, संवाददाता। जनपद के अलग-अलग स्थानों पर मंगलवार को हुईं मार्ग दुर्घटनाओं में ई-रिक्शा कारोबारी सहित दो लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर मृतकों के परिवारों में कोहराम मच गया।
नवरत्न की मौत
बिहार के कटिहार थाना क्षेत्र के मंझाई थाना क्षेत्र के पकड़िया महुजा गांव निवासी 30 वर्षीय नवरत्न पुत्र राजकुमार का बिहार के पूर्णिया जनपद में ई-रिक्शा का शोरूम है। पांच माह पूर्व उनकी शादी हुई थी। मंगलवार को वह अपने साथी 22 वर्षीय विपुल के साथ बाइक से निकले थे। परिवार के लोगों को बताया कि पटना जा रहे हैं। जबकि दोनों लखनऊ जा रहे थे। गाजीपुर की ओर से लखनऊ जाते समय मुबारकपुर थाना क्षेत्र के बम्हौर के पास बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। जिससे दोनों घायल हो गए। यूपीडा के बचाव दल ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया। उपचार के दौरान नवरत्न की मौत हो गई। विपुल को मामूली चोटें आई थीं। नवरत्न तीन भाइयों और एक बहन में बड़े थे। उनकी मौत की सूचना मिलने पर परिवार में कोहराम मच गया।
नरमी देवी का हादसा
उधर, महराजगंज थाना क्षेत्र के अराजीशंकर गांव निवासी 55 वर्षीय नरमी देवी पत्नी दीपचंद बीमार थी। मंगलवार की शाम अपने पुत्र 25 वर्षीय तेज कुमार के साथ इलाज कराने गई थी। इलाज कराने के बाद दोनों बाइक से घर लौट रहे थे। चपरी गांव के पास तेज गति से आ रहा दूसरा बाइक सवार टक्कर मारते हुए फरार हो गया। जिससे मां-बेटा घायल हो गए। दोनों को एंबुलेंस से महराजगंज सीएचसी लाया गया। यहां डॉक्टरों ने नरमी देवी को मृत घोषित कर दिया। तेज कुमार का उपचार चल रहा है। महिला की दो बेटियां और तीन बेटे हैं। घटना के बाद से परिवार के लोग रो-रो कर बेहाल हैं.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।