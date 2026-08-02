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Azamgarh News: स्व.वेदपाल ने शिक्षकों के हित के लिए हमेशा संघर्ष किया: हरिप्रसाद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आजमगढ़
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Azamgarh News: पवई में शोक सभा का आयोजन किया गया, जहाँ शिक्षकों ने पूर्व महामंत्री स्वर्गीय वेदपाल सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। ब्लाक अध्यक्ष हरिप्रसाद सिंह ने कहा कि स्व. वेदपाल ने शिक्षा और शिक्षक समुदाय के हितों की रक्षा के लिए समर्पित जीवन बिताया और सदैव उनके अधिकारों के लिए संघर्ष किया।

Azamgarh News: स्व.वेदपाल ने शिक्षकों के हित के लिए हमेशा संघर्ष किया: हरिप्रसाद

Azamgarh News: पवई, हिन्दुस्तान संवाद। बीआरसी पवई परिसर में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के पूर्व महामंत्री स्वर्गीय वेदपाल सिंह के निधन पर शनिवार को शोक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान शिक्षकों ने दिवंगत नेता के चित्र पर पुष्प अर्पित उन्हें श्रद्धांजलि दी। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ब्लाक अध्यक्ष हरिप्रसाद सिंह ने कहा कि स्व. वेदपाल सिंह का सम्पूर्ण जीवन शिक्षा और शिक्षक समाज के हितों की रक्षा के लिए समर्पित रहा। उन्होंने शिक्षकों के हित के लिए हमेशा संघर्ष किया। इस मौके पर राम बदन सिंह,बृजेश कुमार यादव,पवन मौर्या,पवन सिंह,प्रेमनाथ पांडेय,विनय कुमार सिंह, शिवेंद्र कुमार,अनिल यादव,आशीष गुप्ता, सतेन्द्र कुमार यादव, राजेंद्र प्रसाद कन्नौजिया,अनुभव तिवारी मौजूद थे

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