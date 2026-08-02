Azamgarh News: स्व.वेदपाल ने शिक्षकों के हित के लिए हमेशा संघर्ष किया: हरिप्रसाद
Azamgarh News: पवई में शोक सभा का आयोजन किया गया, जहाँ शिक्षकों ने पूर्व महामंत्री स्वर्गीय वेदपाल सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। ब्लाक अध्यक्ष हरिप्रसाद सिंह ने कहा कि स्व. वेदपाल ने शिक्षा और शिक्षक समुदाय के हितों की रक्षा के लिए समर्पित जीवन बिताया और सदैव उनके अधिकारों के लिए संघर्ष किया।
Azamgarh News: पवई, हिन्दुस्तान संवाद। बीआरसी पवई परिसर में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के पूर्व महामंत्री स्वर्गीय वेदपाल सिंह के निधन पर शनिवार को शोक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान शिक्षकों ने दिवंगत नेता के चित्र पर पुष्प अर्पित उन्हें श्रद्धांजलि दी। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ब्लाक अध्यक्ष हरिप्रसाद सिंह ने कहा कि स्व. वेदपाल सिंह का सम्पूर्ण जीवन शिक्षा और शिक्षक समाज के हितों की रक्षा के लिए समर्पित रहा। उन्होंने शिक्षकों के हित के लिए हमेशा संघर्ष किया। इस मौके पर राम बदन सिंह,बृजेश कुमार यादव,पवन मौर्या,पवन सिंह,प्रेमनाथ पांडेय,विनय कुमार सिंह, शिवेंद्र कुमार,अनिल यादव,आशीष गुप्ता, सतेन्द्र कुमार यादव, राजेंद्र प्रसाद कन्नौजिया,अनुभव तिवारी मौजूद थे
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।