Azamgarh News: पलभर में शोला बना टैंकर, बीस फीट ऊंची उठीं लपटें

Azamgarh News: जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के मिर्जापुर गांव में बिजली उपकेंद्र के पास सोमवार की रात पेट्रोल और डीजल से भरे टैंकर में आग लगने से बीस फीट ऊंची लपटें उठती

Azamgarh News: सगड़ी (आजमगढ़), हिन्दुस्तान संवाद। जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के मिर्जापुर गांव में बिजली उपकेंद्र के पास सोमवार रात पेट्रोल और डीजल से भरे टैंकर में आग लगने से बीस फीट ऊंची लपटें उठती रहीं। दस हजार लीटर से अधिक पेट्रोल भरा होने के कारण टैंकर पलभर में शोला बन गया। हादसे में टैंकर में सवार तीन लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला और वे जिंदा जल गए। घटना के बाद आग इतनी विकराल हो गई कि आसपास के सात गांवों के लोगों में दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि टैंकर की टक्कर से सड़क किनारे लगे बिजली के पोल का ट्रांसफार्मर गिर गया। ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी से टैंकर ने आग पकड़ ली और कुछ ही पलों में पूरा वाहन धू-धूकर जलने लगा। बिजली उपकेंद्र पर तैनात कर्मचारियों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही डायल-112 की टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद जीयनपुर कोतवाली पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। रात करीब 10.30 बजे दमकल विभाग को घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद महराजगंज और आजमगढ़ से दो दमकल वाहन मौके पर भेजे गए। बाद में आठ अन्य दमकल वाहन भी पहुंच गए। भीषण आग के कारण दमकल कर्मियों को आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। करीब दो घंटे तक आग पर नियंत्रण नहीं हो सका। मुख्य अग्निशमन अधिकारी (सीएफओ) विवेक शर्मा ने बताया कि टैंकर में बड़ी मात्रा में पेट्रोल होने के कारण आग बेहद विकराल हो गई थी। आग बुझाने के लिए ड्राई केमिकल पाउडर (डीसीपी), फोम और एबीसी फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया गया। करीब चार से पांच घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया जा सका। इसके बाद लगभग दो घंटे तक कूलिंग का कार्य किया गया। टैंकर ठंडा होने के बाद रेस्क्यू टीम केबिन तक पहुंच सकी। केबिन के अंदर तीनों लोगों के शव पूरी तरह जल चुके थे और केवल उनके अवशेष ही मिले। पुलिस ने शवों के अवशेष कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) चिराग जैन ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई थी। रातभर पुलिस और दमकल कर्मी राहत एवं बचाव कार्य में जुटे रहे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पेट्रोल टैंकर में आग लग गई है आग का गोला बने टैंकर की केबिन में फंसे खलासी पतिराज यादव ने मालिक प्रमोद कुमार यादव निवासी बैतालपुर जनपद देवरिया को फोन किया। उसने बताया कि दुर्घटना के बाद टैंकर पलट गया है और आग लग गई है। हम सभी केबिन में फंस गए हैं। जान बचा लीजिए। जानकारी होने के बाद टैंकर मालिक और अन्य लोग रात में घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। जब तक लोग पहुंचते सब कुछ समाप्त हो चुका था। पतिराज पांच भाई और एक बहन में तीसरे नंबर था। पांच माह से टैंकर पर खलासी का काम कर रहा था। वहीं, चालक रामू यादव दो भाइयों में छोटा था। उसके बड़े भाई की एक साल पहले मौत हो गई थी।

बस से निकला था मुनीम देवरिया जनपद की तेल डिपो से पेट्रोल और डीजल टैंकर में लोड करवाने के बाद बिलरियागंज के अंडाखोर स्थित पेट्रोलपम्प का मुनीम प्रदीप बस से आजमगढ़ के लिए रवाना हुआ था। रास्ते में उसने टैंकर के चालक से मोबाइल पर बात की। इसके बाद वह बस छोड़कर रास्ते में टैंकर पर सवार हो गया। पेट्रोलपंप से करीब दो किलोमीटर पहले दुर्घटना हो गई।

बिजली सबस्टेशन के पास हुई घटना से दहशत मिर्जापुर बिजली सबस्टेशन के पास घटना होने से बिजलीकर्मियों में दहशत फैल गई थी। बिजलीकर्मियों ने तत्काल सब स्टेशन की आपूर्ति ठप कर दी। बिजली सबस्टेशन के सुरक्षा घेरा के पास ही घटना हुई थी। अगर आग सबस्टेशन तक पहुंचती तो बड़ी घटना होने से इनकार नहीं किया जा सकता था।

शवों की पहचान में हुई परेशानी टैंकर की केबिन में तीनों के शव पूरी तरह से जल गए थे। सिर्फ अवशेष बचे होने के कारण शवों के पहचान में परेशानी हुई। पेट्रोल पंप के मुनीम के कुछ कपड़ों से उसके अवशेष की पहचान हुई। टैंकर चालक के हाथ में स्टील का चुल्ला था। जिससे लोगों ने पहचान की। मंगलवार की सुबह ट्रैंकर से तीनों शव निकाले गए। वीभत्स घटना देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए।

टैंकर का गेट काटकर निकाले गए तीनों के शव दुर्घटना के बाद टैंकर पलट गया था। उसके पहिये ऊपर हो गए थे। ट्रांसफार्मर लगे पोल से टक्कर होने बाद टैंकर की केबिन में तीनों लोग फंस गए थे। आग पर काबू और कूलिंग करने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम टैंकर के केबिन तक पहुंची तो गेट नहीं खुल रहा था। इसके बाद कटर से गेट को काटकर तीनों के शवों को बाहर निकाला गया।

पेट्रोलपंप के मुनीम की मौत से भीखपुर गांव में मातम मेंहनगर। जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के मिर्जापुर के पास टैंकर पलटने से लगी आग से पेट्रोल पंप के मुनीम की मौत होने से भीखमपुर गांव में मातम है। मेंहनगर थाना क्षेत्र के भीखमपुर गांव निवासी 26 वर्षीय प्रदीप कुमार बिलरियागंज थाना क्षेत्र के अंडाखोर में स्थित पेट्रोलपंप पर काम करता था। वह पांच भाई और दो बहनों में तीसरे नंबर पर था। सोमवार रात करीब एक बजे परिवार के लोगों को घटना की जानकारी हुई।