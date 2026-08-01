Azamgarh News: विवाहिता ने साड़ी के फंदे से लटककर दी जान

Azamgarh News: सगड़ी, हिन्दुस्तान संवाद। जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र की ग्राम पंचायत अहिरौली के रघुनंदन नगर में गुरुवार की देर शाम मायके में रह रही विवाहिता ने साड़ी के फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। फोरेंसिक टीम के साथ पहुंची पुलिस ने जांच की। जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र की ग्राम पंचायत अहिरौली के रघुनंदन नगर निवासी लक्ष्मी राम की 26 वर्षीय पुत्री किरन की शादी अक्तूबर 2023 में रौनापार थाना क्षेत्र के निबियहवा गांव में हुई थी। उसकी दो वर्ष की एक बेटी है। शादी के कुछ वर्ष बाद पति से विवाद हो गया। जिसके बाद लगभग एक वर्ष से वह अपने मायके आकर रह रही थी।

मायका वालों का कहना है कि गुरुवार की देर शाम किरन ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसने पंखे के चुल्ले में साड़ी का फंदा बनाकर फांसी लगा ली। किरन के पिता ठेला चलाकर परिवार का गुजर-बसर करते हैं। पिता जब देर शाम को घर लौटे तो किरन को आवाज देकर बुलाया। कमरे के अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। पिता ने जब खिड़की के रास्ते कमरे के अंदर झांका तो बेटी का शव फंदे से लटकता देख सन्न रह गए। उनके शोर मचाने पर परिजनों के साथ ही पास-पड़ोस के लोग भी आ गए। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। मृत किरन तीन भाई और तीन बहनों में चौथे नंबर पर थी। ग्रामीणों की सूचना पर सीओ सगड़ी देशराज सिंह, जीयनपुर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार सिंह के साथ फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जीयनपुर कोतवाल ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा।