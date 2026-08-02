Azamgarh News: हादसों में दो महिलाओं सहित तीन की मौत, पांच घायल

Azamgarh News: आजमगढ़ में 24 घंटे के भीतर सड़क हादसों में दो महिलाओं सहित तीन लोग मारे गए और पांच लोग घायल हुए। पवई थाना क्षेत्र में बाइकों की टक्कर से वृद्धा की जान चली गई, जबकि रौनापार क्षेत्र में ट्रैक्टर की टक्कर से एक वृद्ध की मौत हो गई। एक अन्य घटना में खड़े ट्रेलर से पिकअप टकराई और खलासी की जान गई।

Azamgarh News: जनपद में 24 घंटे के भीतर अलग-अलग स्थानों पर हुए सड़क हादसों में दो महिलाओं सहित तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच लोग घायल हो गए। पवई थाना क्षेत्र में दो बाइकों की टक्कर में वृद्धा की जान चली गई। बेटा सहित तीन लोग घायल हो गए। वहीं, रौनापार थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर की टक्कर से वृद्ध की मौत हो गई। शुक्रवार की शाम तहबरपुर थाना क्षेत्र में खड़े ट्रेलर में पिकअप की टक्कर से खलासी की मौत हो गई। चालक सहित दो लोग घायल हो गए।

ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर से वृद्धा की मौत आजमगढ़, संवाददाता। रौनापार बाजार के पास शनिवार की सुबह ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर से वृद्धा की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद चालक ट्रैक्टर ट्राली के साथ फरार हो गया। घटना के समय वह शहर से घर लौट रही थी। सूचना मिलने पर परिवार में कोहराम मच गया।

रौनापार थाना क्षेत्र के नैनीजोर मसुरिया गांव निवासी 65 वर्षीया चंद्रावती सिंह पत्नी स्व. नागेंद्र सिंह शहर के देवपार में रहती थी। वह शनिवार की सुबह घर जाने के लिए निकली थी। वह टेंपो से रौनापार पहुंची। इसके बाद बाइक सवार से मदद लेकर उसके साथ घर जा रही थी। सुबह करीब नौ बजे रौनापार बाजार के पास पहुंची। इस दौरान पीछे से आई सीमेंट लदी ट्रैक्टर ट्राली उसे टक्कर मारते हुए फरार हो गई। चंद्रावती बाइक से गिर गई। सीमेंट लदी ट्रैक्टर ट्राली महिला को कुचलते हुए फरार हो गई। दुर्घटना के बाद बाइक सवार मौके से फरार हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। घायल महिला को मंडलीय अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका की एक बेटी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

दो बाइकों की टक्कर महिला की मौत, बेटा सहित तीन घायल पवई, हिन्दुस्तान संवाद। क्षेत्र के कलान चौराहे के पास शुक्रवार की रात 11 बजे दो बाइकों की टक्कर में महिला की मौत हो गई। हादसे में उसके बेटे सहित तीन लोग घायल हो गए। वह अपनी बीमार बहन से मिलने मायके जा रही थी। दूसरा बाइक सवार बिलवाई बजार से जौनपुर की ओर जा रहा था।

सुल्तानपुर जनपद के कादीपुर थाना क्षेत्र के मलिकपुर नोनरा गांव निवासी 55 वर्षीय बदामी पत्नी रामनाथ को भाई नहीं हैं। उसका मायका पवई थाना क्षेत्र के कंधिया गांव में है। वहां उसकी बहन सुदामी रहती है। शुक्रवार को सुदामी बीमार हो गई। शुक्रवार की रात करीब 11 बजे बदामी अपने पुत्र 23 वर्षीय मोहित के साथ बाइक से बहन से मिलने अपने कंधिया जा रही थी। कलानपुर चौराहा के पास बिलवाई बाजार से जौनपुर की ओर जा रहे बाइक सवार ने टक्कर मार दी। जिससे दोनों बाइक पर सवार चार लोग घायल हो गए। एंबुलेंस से सभी को पवई सीएचसी में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने जांच के बाद बादामी देवी को मृत घोषित कर दिया। उसके पुत्र मोहित और दूसरी बाइक पर सवार 25 वर्षीय सावेज और 19 वर्षीय जाकी हैदर निवासी विरहदपुर थाना लाइनबाजार जौनपुर को मंडलीय अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। सावेज की हालत गंभीर बनी हुई है।

खड़े ट्रेलर से टकराई पिकअप, खलासी की मौत, चालक सहित दो घायल आजमगढ़, संवाददाता। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर तहबरपुर थाना क्षेत्र के नैपुरा गांव के समीप किलोमीटर 229 के पास शुक्रवार की शाम सड़क किनारे खड़े ट्रेलर में पीछे से पिकअप टकरा गई। हादसे में खलासी की मौत हो गई, जबकि चालक सहित दो लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची यूपीडा की टीम ने क्रेन की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया।

लखनऊ जनपद के नाका थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर के कायम खेड़ा पटरा कालोनी निवासी 45 वर्षीय शंभू राजपूज लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित तीन नंबर पार्किंग के पास एमआरसी कंपनी के ट्रांसपोर्ट में काम करते थे। बलिया के एक व्यापारी ने लखनऊ में जनरेटर खरीदा था। शुक्रवार को चालक पप्पू, विवेक पांडेय और शंभू राजपूत पिकअप से जनरेटर लेकर बलिया जा रहे थे। देर शाम तीनों पिकअप लेकर पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के किलोमीटर 229 स्थित तहबरपुर के नैपुरा गांव के पास पहुंचे। इस दौरान तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर पहले से खड़ी ट्रेलर से जा टकराई। हादसा इतना जबरदस्त था कि पिकअप के परखचे उड़ गए। सूचना पर पहुंचे यूपीडा के राहतकर्मियों और पुलिस ने तीनों को बाहर निकाला। एंबुलेंस से सभी को मंडलीय अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने शंभू राजपूत को मृत घोषित कर दिया। पप्पू और विवेक पांडेय को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। मृतक के भाई सियाराम राजपूत ने तहबरपुर थाना में अज्ञात ट्रेलर चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है।