Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Azamgarh News: घर में सो रही छात्रा की सर्पदंश से मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आजमगढ़
Follow us on Google News
share

Azamgarh News: क्षेत्र के मठिया जप्ती माफी गांव में सोमवार रात घर में सो रही छात्रा की सर्पदंश से मौत हो गई। वह बेड से नीचे गिरी मिली। मंगलवार की सुबह घटना की जानकार

Azamgarh News: घर में सो रही छात्रा की सर्पदंश से मौत

Azamgarh News: अतरौलिया, हिन्दुस्तान संवाद। क्षेत्र के मठिया जप्ती माफी गांव में सोमवार रात घर में सो रही छात्रा की सर्पदंश से मौत हो गई। परिजनों को मंगलवार सुबह घटना की जानकारी हुई। गांव निवासी 12 वर्षीय राजवंदी पुत्री चंदन कुमार कक्षा छह की छात्रा थी। वह सोमवार रात अपनी मां सुनीता, छोटी बहन श्रेयांशी के साथ बिस्तर पर सो रही थी। मंगलवार की भोर में करीब चार बजे वह अचानक बेड से नीचे गिर गई। मां ने उसकी तबियत बिगड़ने की आशंका जताई और पड़ोसियों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे लोगों ने बालिका के दाहिने पैर में सर्पदंश जैसे निशान देखे।

ये भी पढ़ें:Azamgarh News: घर में सो रही छात्रा की संर्प दंश से मौत

जिसके बाद उसे तत्काल अंबेडकरनगर जनपद के बसखारी स्थित एक निजी अस्पताल ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उसके पिता चंदन कुमार राजस्थान के जयपुर में प्राइवेट नौकरी करते हैं।

ये भी पढ़ें:Gridih News: बगोदर के खेतको में सर्पदंश से 4 साल की बच्ची की मौत
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Azamgarh News Death Girl अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।