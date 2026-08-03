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Azamgarh News: पोखरे में डूबने से दो किशोरों की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आजमगढ़
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Azamgarh News: लालगंज के उंचेगांव कलीचाबाद गांव में दो किशोरों अंशु मौर्या और अल्तमस की पोखरे में डूबने से मौत हो गई। दोस्त को बचाने गए अल्तमस की भी डूबने से मौत हुई। घटना के बाद गांव में मातम पसरा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

Azamgarh News: पोखरे में डूबने से दो किशोरों की मौत

Azamgarh News: लालगंज, हिन्दुस्तान संवाद। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के उंचेगांव कलीचाबाद गांव में रविवार की दोपहर पोखरे में डूबने से दो किशोरों की मौत हो गई। गांव के पोखरा में नहाने के लिए दोनों दोस्त गए थे। डूब रहे दोस्त को बचाने में दूसरा भी डूब गया। करीब आधा घंटा बाद गांव के लोगों ने तलाश कर दोनों के शव को बरामद किया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच की। दोस्तों की मौत से दोनों के परिवार में कोहराम मचा है। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के उंचेगांव कलीचाबाद गांव निवासी 15 वर्षीय अंशु मौर्या पुत्र आशुतोष मौर्या और 14 वर्षीय अल्तमस पुत्र फकरे आलम कक्षा नौ के छात्र थे। दोनों गांव के एक निजी विद्यालय में पढ़ते थे। दोनों में मित्रता थी और अक्सर साथ रहते थे। रविवार को विद्यालय की छुट्टी थी, दोपहर साढ़े बारह बजे दोनों घर से एक साथ गांव के समीप स्थित पोखरे पर नहाने के लिए चले गए।

अत्यधिक गहरे पानी में डूबने की घटना

पोखरा में नहाते समय अंशु मौर्य गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। मित्र को डूबता देख अल्तमस बचाव के लिए पहुंचा। पानी अधिक होने से वह भी डूबने लगा। पास में खेत की सिंचाई कर रहा अजय सरोज दोनों किशोरों को डूबता हुआ देख बचाव के लिए पहुंचा। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। दोनों पोखरा में डूब गए थे। घटना की जानकारी होते ही गांव के लोगों को भीड़ जुट गए। गांव के लोग पानी में दोनों किशोरों की तलाश करने लगे। करीब आधा घंटे बाद दोनों का शव बरामद हुआ। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

गांव में एक साथ दो मौत से पसरा है सन्नाटा

मातम और शोक का माहौल

उंचेगांव कलीचाबाद बाद गांव में रविवार को दो किशोरों की मौत से गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। घटना के बाद से दोनों परिवारों में कोहराम मचा है। महिलाओं के रोने चीखने की आवाज सन्नाटे को भेद रही ही।

गांव निवासी अंशु मौर्या और अल्तमस कक्षा नौ के छात्र थे। दोनों 10 बजे एक साथ देखे गए। गांव के लोगों ने बताया कि दोनों दोपहर साढ़े बजे गांव से आधा किमी दूर पोखरे की ओर जा रहे थे। पोखरे में में नहाते समय दोनों की डूबने से मौत हो गई। अल्तमत के पिता फखरे आलम क्षेत्र के निहोरगंज स्थित एक निजी विद्यालय में शिक्षक हैं। वहीं अंशु मौर्या के पिता आशुतोष मौर्या मुंबई में रहकर निजी कंपनी में नौकरी करते हैं। घटना की जानकारी होने पर नायब तहसीलदार लालगंज, देवगांव कोतवाल सुनील कुमार सिंह, लेखपाल, फोरेंसिंक टीम मौके पर पहुंच की जांच की.

अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह घटना कहाँ हुई?
यह घटना देवगांव कोतवाली क्षेत्र के उंचेगांव कलीचाबाद गांव में हुई।
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