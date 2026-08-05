Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Azamgarh News: पिता की मौत, पुत्र को भी सदमे में आया हार्ट अटैक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आजमगढ़
Follow us on Google News
share

Azamgarh News: मेंहनगर के ठूठिया गांव में एक ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। 75 वर्षीय संगती कश्यप का हार्ट अटैक से निधन हुआ। इस घटना के बाद उनके पुत्र सुभाष कश्यप को भी हार्ट अटैक आया और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिवार में कोहराम और गांव में शोक की लहर है।

Azamgarh News: पिता की मौत, पुत्र को भी सदमे में आया हार्ट अटैक

Azamgarh News: मेंहनगर, हिन्दुस्तान संवाद। मेंहनगर थाना क्षेत्र के ठूठिया गांव में मंगलवार की देर रात एक ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। गांव निवासी संगती कश्यप (75 वर्ष) का रात करीब 12 बजे हार्ट अटैक से निधन हो गया। इसकी सूचना मिलते ही उनके पुत्र सुभाष कश्यप को भी हार्ट अटैक आ गया। परिजनों ने सुभाष कश्यप को उपचार के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। गांव में शोक की लहर दौड़ गई। मृतक संगती कश्यप के परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है।

ये भी पढ़ें:Begusarai News: बिदुलिया गांव में पसरा मातम
ये भी पढ़ें:Bijnor News: बिजनौर : बेटे को हार्ट अटैक, मां की सदमे में मौत, एक घर से उठीं दो अर्थियां, कोहराम
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Azamgarh News Heart Attack Mehnagar अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।