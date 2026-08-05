Azamgarh News: पिता की मौत, पुत्र को भी सदमे में आया हार्ट अटैक
Azamgarh News: मेंहनगर के ठूठिया गांव में एक ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। 75 वर्षीय संगती कश्यप का हार्ट अटैक से निधन हुआ। इस घटना के बाद उनके पुत्र सुभाष कश्यप को भी हार्ट अटैक आया और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिवार में कोहराम और गांव में शोक की लहर है।
Azamgarh News: मेंहनगर, हिन्दुस्तान संवाद। मेंहनगर थाना क्षेत्र के ठूठिया गांव में मंगलवार की देर रात एक ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। गांव निवासी संगती कश्यप (75 वर्ष) का रात करीब 12 बजे हार्ट अटैक से निधन हो गया। इसकी सूचना मिलते ही उनके पुत्र सुभाष कश्यप को भी हार्ट अटैक आ गया। परिजनों ने सुभाष कश्यप को उपचार के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। गांव में शोक की लहर दौड़ गई। मृतक संगती कश्यप के परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है।
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