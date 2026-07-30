Azamgarh News: स्कूल में छात्र को हुआ पेट दर्ज, चली गई जान
Azamgarh News: बरदह के चक रसूलपुर गांव के 16 वर्षीय छात्र निखिल यादव की स्कूल में पेट दर्द के बाद मौत हो गई। उसने बाजार में छोला खाया था, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ी। परिजनों ने जौनपुर अस्पताल में उसे मृत घोषित किया। घटना से परिवार में मातम छाया है।
Azamgarh News: बरदह, हिन्दुस्तान संवाद। क्षेत्र के चक रसूलपुर गांव निवासी 10वीं के छात्र की बुधवार को स्कूल में पेट दर्द होने के बाद मौत हो गई। उसने बाजार में छोला गया था। उसका शरीर नीला पड़ गया था। परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया। बरदह थाना क्षेत्र के चक रसूलपुर गांव निवासी 16 वर्षीय निखिल यादव पुत्र लल्लन यादव मार्टीनगंज में एक निजी विद्यालय में कक्षा 10 का छात्र था। बुधवार की सुबह वह घर से स्कूल गया था। रास्ता में क्षेत्र के मुक्तिपुर बाजार में एक दुकान पर छोला खाया। इसके बाद वह स्कूल चला गया। स्कूल पहुंचने पर उसके पेट में दर्द शुरू हो गया।
प्रधानाचार्य ने छात्र के घर सूचना दी। इसके बाद उसे उपचार के लिए मार्टीनगंज के महुजा नेवादा स्थित एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने हालत गंभीर देख रेफर कर दिया। परिजन छात्र को लेकर जौनपुर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। वह चार बहनों के बीच अकेला था। घटना के बाद से परिवार के लोग रो-रो कर बेहाल हैं।
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