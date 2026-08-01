Azamgarh News: ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर से वृद्धा की मौत
Azamgarh News: आजमगढ़ के रौनापार थाना क्षेत्र में खरैलिया गांव के पास ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर से 65 वर्षीय चंद्रावती सिंह की मौत हो गई। महिला बाजार से घर लौट रही थी जब पीछे से आई ट्रैक्टर ट्राली ने टक्कर मार दी। चालक दुर्घटना के बाद फरार हो गया। परिवार में कोहराम मच गया।
Azamgarh News: आजमगढ़, संवाददाता। रौनापार थाना क्षेत्र खरैलिया गांव के पास शनिवार की सुबह ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर से वृद्धा की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद चालक ट्रैक्टर ट्राली केसाथ फरार हो गया। घटना के समय महिला बाजार से घर लौट रही थी। मौत की सूचना परिवार में मिलने पर कोहराम मच गया। रौनापार थाना क्षेत्र के मसूरिया गांव निवासी 65 वर्षीया चंद्रावती सिंह पत्नी स्व. नागेंद्र सिंह शनिवार की सुबह महुला गढवल बांध पर खरैलिया बजार गई थी। सुबह करीब नौ बजे वह पैदल बाजार से घर लौट रही थी। खरौलिया गांव के प्राथमिक विद्यालय के पास पहुंची थी। इस दौरान पीछे से आई ट्रैक्टर ट्राली टक्कर मारते हुए फरार हो गई।
दुर्घटना के बाद पहुंचे स्थानीय लोगों ने महिला केघर पर सूचना दी। परिजन महिला को लेकर अस्पताल पहुंचे, डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।
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