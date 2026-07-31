Azamgarh News: गांव के बाहर फंदे से लटकता मिला युवक का शव
Azamgarh News: आजमगढ़ के महराजगंज थाना क्षेत्र के देवारा तुर्कचारा गांव में 28 वर्षीय मनोज तिवारी का शव पेड़ से लटकता मिला। परिजनों के अनुसार, वह कर्ज और व्यापार की मंदी से परेशान था। उसकी मौत ने गांव में अफरा तफरी मचा दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
Azamgarh News: आजमगढ़, संवाददाता। महराजगंज थाना क्षेत्र के देवारा तुर्कचारा गांव की बाग में बुधवार की शाम युवक का शव पेड़ से लटकता मिलने पर सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच की। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों ने बताया कि वह कर्ज से परेशान था। कारोबार भी मंदा हो गया था। जिससे तनाव में रहता था। महराजगंज थाना क्षेत्र के देवारा तुर्कचारा गांव निवासी 28 वर्षीय मनोज तिवारी ने कर्ज लेकर शादी आदि के कार्यक्रम में डेकारेशन का काम शुरू किया था। इसके साथ की मकान का निर्माण कराया था। उसका डेकोरेशन का काम मंदा हो गया था।
परिजनों ने बताया कि 20 लाख रुपये से अधिक का कर्ज हो गया था। जिससे वह परेशन रहता था। प्रतिदिन रात में नींद की गोली खाता था। बुधवार की दोपहर में घर से निकला था। शाम को गांव के लोग शौच के लिए गांव के सीवान में गए। घर से करीब 500 मीटर दूर आम की बाग में पेड़ से मनोज तिवारी का साड़ी के सहारे शव लटकता मिला। जानकारी होते ही गांव के लोगों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच की। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वह दो भाई और एक बहन में दूसरे नंबर पर था। घटना के बाद से परिवार के लोग रो-रो कर बेहाल हैं।
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