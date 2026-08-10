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Azamgarh News: भाजपा का तिरंगा यात्रा 12 को

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आजमगढ़
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Azamgarh News: फूलपुर में भाजपा मंडल द्वारा 12 अगस्त को तिरंगा यात्रा आयोजित की जाएगी। इस यात्रा की तैयारियों के लिए भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की एक बैठक रविवार को हुई। बैठक की अध्यक्षता भाजपा मंडल अध्यक्ष रत्नेश कुमार बिन्द ने की, जिसमें यात्रा के मार्ग, कार्यकर्ताओं की सहभागिता और सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा की गई।

Azamgarh News: भाजपा का तिरंगा यात्रा 12 को

Azamgarh News: फूलपुर। भाजपा मंडल के तत्वाधान में नगर पंचायत में 12 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इसकी तैयारियों को लेकर भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने रविवार को कार्यालय पर बैठक की। बैठक की अध्यक्षता भाजपा मंडल अध्यक्ष रत्नेश कुमार बिन्द ने की बैठक में 12 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकालने का निर्णय लिया गया। बैठक में यात्रा के मार्ग, कार्यकर्ताओं की सहभागिता, अनुशासन, सुरक्षा तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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