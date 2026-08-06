Azamgarh News: तीन शिक्षक मिले अनुपस्थित, वेतन रोका

आजमगढ़, संवाददाता। डीआईओएस अजय कुमार ने बुधवार को श्रीराम राष्ट्रीय इंटर कॉलेज जहानागंज का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान लगातार दो दिनों तक तीन शिक्षकों के अनुपस्थित मिलने पर उनका वेतन रोक दिया गया। साथ ही संस्था प्रबंधक और प्रधानाचार्य को तीन दिन के भीतर संबंधित शिक्षकों से साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण प्राप्त कर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

शिक्षक उपस्थिति

डीआईओएस ने अपराह्न 1:15 बजे विद्यालय का निरीक्षण किया। शिक्षक उपस्थिति पंजिका के अवलोकन में पाया गया कि तीन और चार अगस्त को प्रवक्ता वशिष्ठ यादव, सहायक अध्यापक शिल्पी यादव तथा सहायक अध्यापक अमित कुमार कौशल के हस्ताक्षर दर्ज नहीं थे। प्रधानाचार्य से पूछे जाने पर न तो उनकी अनुपस्थिति का संतोषजनक कारण बताया गया और न ही किसी प्रकार का अवकाश प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सका। इसे बिना स्वीकृत अवकाश के अनुपस्थिति माना गया। निरीक्षण के दौरान मध्याह्न भोजन रजिस्टर भी उपलब्ध नहीं कराया जा सका। प्रधानाचार्य ने बताया कि रजिस्टर संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा है। उन्होंने यह भी बताया कि एमडीएम में 150 छात्र-छात्राएं पंजीकृत हैं, जिनमें निरीक्षण के समय केवल 80 उपस्थित थे। वहीं विद्यालय में कुल 1600 छात्र-छात्राओं के सापेक्ष 910 छात्र-छात्राएं उपस्थित मिले। डीआईओएस ने नामांकन के मुकाबले उपस्थिति कम होने पर नाराजगी जताते हुए प्रधानाचार्य और शिक्षकों को विद्यार्थियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति के निर्देश दिए।