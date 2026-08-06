Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Azamgarh News: तीन शिक्षक मिले अनुपस्थित, वेतन रोका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आजमगढ़
Follow us on Google News
share

Azamgarh News: आजमगढ़ के श्रीराम राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में डीआईओएस अजय कुमार ने निरीक्षण के दौरान तीन शिक्षकों को अनुपस्थित पाया, जिसके चलते उनका वेतन रोका गया। प्रधानाचार्य और प्रबंधक को तीन दिन में स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण में 150 छात्रों के पंजीकरण में से केवल 80 की उपस्थिति मिली।

Azamgarh News: तीन शिक्षक मिले अनुपस्थित, वेतन रोका

Azamgarh News: तीन शिक्षक मिले अनुपस्थित, वेतन रोका

अनुपस्थिति का कारण

एमडीएम रजिस्टर भी नहीं मिला, तीन दिन में मांगा स्पष्टीकरण

निरीक्षण की जानकारी

आजमगढ़, संवाददाता। डीआईओएस अजय कुमार ने बुधवार को श्रीराम राष्ट्रीय इंटर कॉलेज जहानागंज का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान लगातार दो दिनों तक तीन शिक्षकों के अनुपस्थित मिलने पर उनका वेतन रोक दिया गया। साथ ही संस्था प्रबंधक और प्रधानाचार्य को तीन दिन के भीतर संबंधित शिक्षकों से साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण प्राप्त कर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

शिक्षक उपस्थिति

डीआईओएस ने अपराह्न 1:15 बजे विद्यालय का निरीक्षण किया। शिक्षक उपस्थिति पंजिका के अवलोकन में पाया गया कि तीन और चार अगस्त को प्रवक्ता वशिष्ठ यादव, सहायक अध्यापक शिल्पी यादव तथा सहायक अध्यापक अमित कुमार कौशल के हस्ताक्षर दर्ज नहीं थे। प्रधानाचार्य से पूछे जाने पर न तो उनकी अनुपस्थिति का संतोषजनक कारण बताया गया और न ही किसी प्रकार का अवकाश प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सका। इसे बिना स्वीकृत अवकाश के अनुपस्थिति माना गया। निरीक्षण के दौरान मध्याह्न भोजन रजिस्टर भी उपलब्ध नहीं कराया जा सका। प्रधानाचार्य ने बताया कि रजिस्टर संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा है। उन्होंने यह भी बताया कि एमडीएम में 150 छात्र-छात्राएं पंजीकृत हैं, जिनमें निरीक्षण के समय केवल 80 उपस्थित थे। वहीं विद्यालय में कुल 1600 छात्र-छात्राओं के सापेक्ष 910 छात्र-छात्राएं उपस्थित मिले। डीआईओएस ने नामांकन के मुकाबले उपस्थिति कम होने पर नाराजगी जताते हुए प्रधानाचार्य और शिक्षकों को विद्यार्थियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति के निर्देश दिए।

सामान्य प्रश्न

कौन से शिक्षकों की अनुपस्थिति पाई गई?
प्रवक्ता वशिष्ठ यादव, सहायक अध्यापक शिल्पी यादव तथा सहायक अध्यापक अमित कुमार कौशल अनुपस्थित पाए गए।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Azamgarh News School Azamgarh Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।