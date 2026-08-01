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Azamgarh News: मकान से नकदी समेत लाखों के जेवर चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आजमगढ़
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Azamgarh News: शाहगढ़ के दौलतपुर गांव में एक रात चोर सीढ़ी के रास्ते घर में घुस आए और लाखों रुपये के जेवरात तथा एक हजार रुपये नकद चुरा ले गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है और आसपास के लोगो से पूछताछ की जा रही है। पीड़ित महिला ने चोरी की जानकारी दी।

Azamgarh News: मकान से नकदी समेत लाखों के जेवर चोरी

Azamgarh News: शाहगढ़, हिन्दुस्तान संवाद। सिधारी थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव में गुरुवार की रात चोर सीढ़ी के रास्ते घर में घुस गए। इसके बाद एक हजार रुपये नकदी समेत लाखों रुपये के जेवर और अन्य सामान समेट ले गए। शुक्रवार सुबह मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की। सिधारी थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव निवासी मीना देवी पत्नी पवारू राम गुरुवार की रात भोजन कर घर के अंदर सो रहे थे। आधी रात को चोर मकान की छत पर चढ़ गए। इसके बाद सीढ़ी के रास्ते अंदर दाखिल हो गए। कमरे में रखे बॉक्स आदि का ताला तोड़कर एक हजार रुपये नकदी के अलावा सोने का मंगलसूत्र, कान का झाला, नथिया, चांदी के दो जोड़ी पायल समेत अन्य कीमती सामान समेट ले गए।

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पीड़ित मीना देवी ने बताया कि शुक्रवार की सुबह सोकर उठने के बाद वह घर की साफ-सफाई कर रही थीं। तभी उनकी नजर टूटे बॉक्स पर पड़ी। बॉक्स की सिटकनी टूटी हुई थी, जबकि ताला बंद था। अंदर रखे सभी कीमती जेवर समेत अन्य सामान गायब थे। सूचना पर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। डायल 112 के साथ थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की। आस-पास के लोगों से पूछताछ की।

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