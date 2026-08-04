Azamgarh News: किशोरी को अगवा करने के आरोपी को पकड़ा

Azamgarh News: किशोरी को अगवा करने के आरोपी को पकड़ा
Azamgarh News: आजमगढ़ में तहबरपुर थाना की पुलिस ने एक किशोरी को अगवा करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। किशोरी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी। आरोपी आदित्य कुमार को नैपुरा अंडरपास से गिरफ्तार किया गया है।
Azamgarh News: आजमगढ़। तहबरपुर थाना की पुलिस ने किशोरी को अगवा करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। किशोरी के पिता की तहरीर पर पुलिस आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर जांच कर रही थी। पुलिस ने सोमवार को आरोपी आदित्य कुमार निवासी सोहिला थाना तहबरपुर को नैपुरा अंडरपास से गिरफ्तार किया है।
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