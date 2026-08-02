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Azamgarh News: कंडम घोषित होने के बाद भी छात्रावास में रहकर बच्चे कर रहे पढ़ाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आजमगढ़
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Azamgarh News: बरसात में भवन गिरने से बड़ा हादसा होने की बनी है आशंका बरसात में भवन गिरने से बड़ा हादसा होने की बनी है आशंका 28 बेड का कमरा है कमरा, पचास छात्र रहकर प

Azamgarh News: कंडम घोषित होने के बाद भी छात्रावास में रहकर बच्चे कर रहे पढ़ाई

Azamgarh News: आजमगढ़,संवाददाता। जजी के मैदान स्थित डॉ. अंबेडकर छात्रावास को प्रशासन पहले ही जर्जर और कंडम घोषित कर चुका है,और विभाग की तरफ से छात्रों को उसमें रहकर पढ़ाई करने से मना कर दिया है। इसके बावजूद दूरदराज के छात्र उसमे रहकर उच्च शिक्षा की पढ़ाई कर रहे है।

छात्रावास की स्थिति

जिले के जजी के मैदान स्थित राजकीय डॉ.अंंबेडकर छात्रावास बनाया गया है,ताकि गांव देहात के गरीब परिवार के छात्र उक्त छात्रावास में रहकर उच्च शिक्षा ग्रहण कर सके। भवन की देखभाल न होने से भवन जर्जर होकर भवन की दीवारे दीवारे फट गई है और छत से प्लस्टर जगह जगह टुटकर गिर रहा है। बारिश में छपकता रहता है। दुघर्टना की आशंका देकर प्रशासन की तरफ से तीन साल पूर्व छात्रावास को कंडम घोषित कर दिया गया था। इसके साथ छात्रों को पढ़ाई करने से मना कर दिया। विभाग की तरफ से छात्रावास में रहकर पढ़ाई करने पर प्रतिबंधित करने के बाद कुछ बच्चे रहकर पढ़ाई करते नजर आ रहे है। छात्रावास मेंं रह रहे परसहा फरिहा निवासी विनोद कुमार ने बताया कि वह शहर के शिब्ली कालेज में एलएलबी की आखिरी वर्ष का छात्र है। वही गंभीरपुर के गोमाडीह निवासी मिथिलेश शिब्ली कालेज में एमए की पढ़ाई कर रहे है। छात्रों का कहना है कि उनके पैसा इतना नही है कि वह शहर किराये के कमरा लेकर पढ़ाई नही कर सकते। इसलिए वह छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर रहे है। छात्रावास में कभी साफ-सफाई नही होती है और न ही मच्छरों का दवा का छिड़काव होता हैै। हालांकि विभागीय अधिकारियों का कहना है कि छात्रावास की स्थिति का परीक्षण पहले ही कराया जा चुका है और भवन को कंडम घोषित किया गया है।

छात्रावास की संरचना

दो मंजिला बना है छात्रावास। जजी मैदान के बगल में बना राजकीय अंबेडकर छात्रावास दो मंजिला बना है। पहले तल पर तीन कमरा, वाचालय और एक शौचालय का निर्माण कराया गया है। वही दूसरी तल पर पांच कमरे और एक शौचालय का निर्माण कराया गया है।28 बेड की राजकीय अंबेडकर छात्रावास में कुल पचास छात्र रहकर पढ़ाई करने की क्षमता है। परिसर में एक इंडिया और समरसेबुल आदि सभी सुविधा मौजूद है।

प्रशासन का निर्देश

तीन साल पहले राजकीय डांक्टर अंबेडकर छात्रावास को कंडम घोषित किया जा चुका है। छात्रावास में रहकर पढ़ने वाले छात्रों को मना कर दिया गया है। इसके बाद भी छात्र रहकर पढ़ाई कर रहे है,तो उन्हे मना किया जायेगा।

वरिष्ठ नारायन सिंह, समाज कल्याण अधिकारी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

डॉ. अंबेडकर छात्रावास की स्थिति क्या है?
डॉ. अंबेडकर छात्रावास को प्रशासन ने जर्जर और कंडम घोषित किया है।
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