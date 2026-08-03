Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Azamgarh News: सड़क पर छुट्टा पशुओं से दुघर्टना की आशंका, राहगीर परेशान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आजमगढ़
Follow us on Google News
share

Azamgarh News: आजमगढ़ के शाहगढ़ में जयरामपुर गांव के पास, आजमगढ़- मऊ मार्ग पर छुट्टा पशुओं का झुंड राहगीरों के लिए खतरा बना हुआ है। सुबह और शाम के समय स्थिति गंभीर हो जाती है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। स्थानीय निवासी प्रशासन से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की अनदेखी जारी है।

Azamgarh News: सड़क पर छुट्टा पशुओं से दुघर्टना की आशंका, राहगीर परेशान

Azamgarh News: शाहगढ़, आजमगढ़। शहर से सटे विकास खंड पल्हनी क्षेत्र की ग्राम पंचायत जयरामपुर गांव के पास आजमगढ़- मऊ मार्ग पर छुट्टा पशुओं का झुंड आए दिन राहगीरों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। व्यस्त मार्ग होने के बावजूद सड़क पर खुलेआम छुट्टा पशु घूम रहे है। छुट्टा पशुओं के कारण दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। खासकर सुबह और शाम के समय स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। क्षेत्र राजू सिंह, विनोद मौर्य, दिनेश सिंह, श्रीराम यादव ने कहना है कि सड़क बेसहारा पशु घूम रहे है। हमेशा इन पशुओं से दुघर्टना बनी रहती है। लेकिन प्रशासन सब कुछ जानने के बावजूद अंजान बना हुआ है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Azamgarh News Azamgarh Latest News Azamgarh

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।