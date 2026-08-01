Azamgarh News: मिलेट्स से आत्मनिर्भर बनेंगी महिलाएं : कुलपति
Azamgarh News: आज़मगढ़, संवाददाता। महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय में ‘श्री अन्न शक्ति’ दस दिवसीय कौशल विकास एवं उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को मिलेट्स आधारित खाद्य उत्पादों के निर्माण एवं विपणन में प्रशिक्षण देना है। कुलपति ने इसे महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया।
Azamgarh News: आजमगढ़, संवाददाता। महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग और खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को ‘श्री अन्न शक्ति’ दस दिवसीय कौशल विकास एवं उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ कुलपति प्रो. संजीव कुमार ने किया। प्रशिक्षण में ग्रामीण महिलाओं को श्री अन्न (मिलेट्स) आधारित खाद्य उत्पादों के निर्माण, गुणवत्ता नियंत्रण, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और विपणन का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस मौके पर कुलपति प्रो. संजीव कुमार ने कहा कि श्रीअन्न केवल खाद्यान्न नहीं, बल्कि बेहतर स्वास्थ्य, संतुलित पोषण, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रभावी साधन है। उन्होंने कहा कि बदलती जीवनशैली के कारण बढ़ रहीं बीमारियों के बीच पौष्टिक खाद्य पदार्थों को बढ़ावा देना समय की जरूरत है। विश्वविद्यालय का उद्देश्य केवल डिग्री देना नहीं, बल्कि ज्ञान, कौशल और उद्यमिता को समाज से जोड़ना है। आयोजन सचिव डॉ. उदय प्रताप सिंह और डॉ.आकांक्षा पांडेय ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को रागी और बाजरा आधारित लड्डू, बिस्कुट समेत अन्य मूल्य संवर्धित उत्पादों के वैज्ञानिक निर्माण की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही आधुनिक पैकेजिंग, लेवलिंग, ब्रांडिंग और विपणन की तकनीकों का भी प्रशिक्षण मिलेगा। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय में तैयार किए जाने वाले मिलेट्स उत्पादों में रिफाइंड चीनी के स्थान पर गुड़ तथा वनस्पति घी की जगह शुद्ध देशी घी का उपयोग किया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण का उद्देश्य केवल उत्पाद तैयार करना नहीं, बल्कि महिलाओं को ‘पोषण के साथ उद्यमिता’ की अवधारणा से जोड़ना है। कार्यक्रम में डॉ. सपना त्रिपाठी, डॉ.पूजा वर्मा, डॉ. ऋचा सिंह आदि मौजूद रहीं。
महिलाओं को कुलपति न वितरित किया किट
आजमगढ़। विश्वविद्यालय परिसर में चल रहा प्रशिक्षण ले रही सभी महिलाओं को कुलपति द्वारा प्रशिक्षण किट वितरित की। किट में एप्रन,हेड कैप,हैंड ग्लव्स,सैनिटाइज़र, नोटबुक,प्रशिक्षण पुस्तिका, रेसिपी शीट,आईडी कार्ड सहित अन्य आवश्यक सामग्री शामिल है।
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