Azamgarh News: फंदे से लटकता मिला सराफा करोबारी का शव

Azamgarh News: आजमगढ़, संवाददाता। शहर कोतवाली क्षेत्र के कोट मोहल्ला में सोमवार की रात छत पर बने कमरे में सर्राफा कारोबारी का शव फंदे से लटकता मिलने से सनसनी फैल गई। दरवाजा तोड़ कर शव को कमरे से बाहर निकाला गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच की। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शहर के कोट किला रोड निवासी 28 वर्षीय सुधीर वर्मा सोमवार रात में परिवार के साथ भोजन किये। कुछ बात को लेकर परिवार में विवाद हो गया। इसके बाद वे रात करीब 12.30 बजे छत पर बने कमरे में चले गए। काफी देर तक वे नीचे नहीं आए।

परिजन छत का दरवाजा खुलवाने के लिए आवाज लगाई , लेकिन दरवाजा नहीं खुला। काफी देर होने पर परिजन परेशान हो गए। परिवार के लोगों को अनहोनी की आशंका होने लगी। लोग पड़ोसी के छत के रास्ते अपने मकान के छत पर पहुंचे। छत पर टीनशेड के कमरे में सुधीर वर्मा का रस्सी के सहारे शव लटक रहा था। घटना के बाद परिवार के लोगों के होश उड़ गए। घटना के बाद आस-पास के लोग आ गए। लोगों ने दरवाजा तोड़कर उन्हें बाहर निकाला। परिजन उन्हें लेकर मंडलीय अस्पताल पहुंचे, डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। एक साल पूर्व शादी हुई थी, छह माह का बेटा है। घटना के बाद से पत्नी सहित परिवार के लोग रो रो कर बेहाल हैं।