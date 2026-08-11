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Azamgarh News: घर के भीतर फंदे से लटकता मिला सराफा कारोबारी का शव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आजमगढ़
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Azamgarh News: आजमगढ़ के कोट मोहल्ला में मंगलवार की सुबह सर्राफा कारोबारी सुधीर कुमार का शव फंदे से लटकता मिला। 32 वर्षीय सुधीर की एक साल पहले शादी हुई थी। पत्नी के जागने पर वह बस्तिर पर नहीं मिले, जब कमरे में गईं तो फंदे से लटकते पाए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

Azamgarh News: घर के भीतर फंदे से लटकता मिला सराफा कारोबारी का शव

Azamgarh News: आजमगढ़, संवाददाता। शहर कोतवाली क्षेत्र के कोट मोहल्ला में मंगलवार की सुबह बंद कमरे में सर्राफा कारोबारी का शव फंदे से लटकता मिलने से सनसनी फैल गई। दरवाजा तोड़ कर शव निकाला गया, घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच की। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शहर के कोट मोहल्ला निवासी 32 वर्षीय सुधीर कुमार की एक वर्ष पूर्व शादी हुई थी। वह शहर के पुरानी कोतवाली में आभूषण की दुकान चलाते थे। प्रतिदिन की तरह सोमवार की रात में परिवार के साथ भोजन करने के बाद पत्नी और छह माह की बच्ची के साथ कमरे में सोने चले गए।

मंगलवार की सुबह जब पत्नी उठी तो सुधीर बस्तिर पर नही था, ढूंढते हुए बगल के कमरे में गई, कमरा अंदर से बंद था, खिड़की से देखा तो साड़ी के सहारे फंदे से शव लटक रहा था। महिला की चीख—पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। दरवाजा तोड़कर फंदे से नीचे उतारा और मंडलीय अस्पताल ले गए जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।

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