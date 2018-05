वूमेन वेलफेयर प्रोजेक्ट की ब्रांड एंबेसडर बनीं शबाना आजमी

सिनेतारिका व सामाजिक कार्यकर्ता शबाना आजमी का ग्लोबल लीडरशिप एंबेसडर के लिए नामांकन किया गया है। दुनिया भर में महिलाओं की भावी पीढी के स्तर को सुधारने के लिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति रहीं हिलेरी क्लिंटन द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम ग्लोबल लीडरशिप एंबेसडर फार वूमन इन पब्लिक सर्विस प्रोजेक्ट के लिए यह नामांकन किया गया है।

जिसके बाद हाल ही में उन्हें ‘ग्लोबल लीडरशिप एंबेसडर फॉर वुमेन इन पब्लिक सर्विस प्रोजेक्ट (डब्ल्यूपीएसपी)’ का एंबेसडर चुना गया है। हिलेरी अमेरिकी स्टेट विभाग के सहयोग से यह कार्यक्रम चला रही हैं।

Am honored to be nominated as Global Leadership Ambassador for Women in Public Service Project at Wilson Centre USA.