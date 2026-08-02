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Azamgarh News: पुरानी रंजिश में घर में घुस कर पीटा, सात पर मुकदमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आजमगढ़
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Azamgarh News: आजमगढ़ के पवई थाना क्षेत्र के लारपुर गौरह गांव में पुरानी रंजिश के चलते एक घर में घुसकर मारपीट की घटना हुई। कुमारी देवी ने आरोप लगाया कि विपक्षियों ने रात में घर में घुसकर उनपर और उनके परिवार पर लाठी डंडों से हमला किया। पुलिस ने सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

Azamgarh News: पुरानी रंजिश में घर में घुस कर पीटा, सात पर मुकदमा

Azamgarh News: आजमगढ़, संवाददाता। पवई थाना क्षेत्र के लारपुर गौरह गांव में पुरानी रंजिश को लेकर हुई घर में घुस कर मारने पीटने की घटना में पुलिस पुलिस ने सात के विरूद्ध मुकदमा दर्ज किया है। नाली में ट्रैक्टर जाने को लेकर विवाद हुआ था। पवई थाना क्षेत्र के लारपुर गौरह निवासी कुमारी देवी पत्नी स्व. दीपनारायण ने आरोप लगाया कि दो दिन पूर्व किसी ट्रैक्टर ट्राली नाली में चली गई। जिसे लेकर विपक्ष के चिंतामणि, विकास, रविकांत (गोलू), हरिकेश (छोटू), दुर्गाप्रसाद, बृजेला और विशाल(विश्वनाथ) रात करीब 10 बजे घर में घुस कर हमला कर दिया। लाठी डंडा से मारपीट कर कुमारी देवी, उसके पुत्र और भांजे को घायल कर दिया।

पुलिस सभी सात आरोपियो के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कर जांच कर रही है।

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