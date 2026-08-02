Azamgarh News: संपूर्ण समाधान में चार शिकायतों का हुआ निस्तारण
Azamgarh News: आजमगढ़ में एसडीएम नेहा मिश्रा की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ। इस दौरान 53 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 4 का मौके पर निस्तारण किया गया। एसडीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शेष समस्याओं का समय पर समाधान किया जाए।
Azamgarh News: आजमगढ़, संवाददाता। स्थानीय तहसील परिसर में शनिवार को एसडीएम नेहा मिश्रा की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान एसडीएम ने दूरदराज क्षेत्रों से आए फरियादियों की समस्याएं सुनीं और संबंधित को निराकरण के लिए निर्देश दिए। क्षेत्र के हरिश्चंद्रपुर गांव निवासी आशा ने घरौनी में गलत नाम दर्ज होने की शिकायत की। प्रेमशीला चौहान ने पूर्व में बने नाली को अगल-बगल के लोगों द्वारा पाट दिए जाने की शिकायत की। संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर कुल 53 शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुए। इनमें से 4 शिकायतों का मौके पर निस्तारण कर दिया गया। जिसमें राजस्व विभाग के 26, पुलिस के 10, विकास विभाग 04, स्वास्थ्य विभाग 01, बिजली विभाग 03, समाज कल्याण 01 और अन्य 08 सहित कुल 53 शिकायतें आई थीं।
एसडीएम ने शेष 49 शिकायती पत्रों के निस्तारण निर्धारित समय सीमा के अंदर करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। कहा कि जनता की समस्याओं के त्वरित व गुणवत्ता युक्त निस्तारण किया जाए। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन सिंह, क्षेत्राधिकारी लालगंज भूपेश पांडेय, तहसीलदार उमेश सिंह, नायब तहसीलदार गौरव सिंह, खंड विकास अधिकारी विनीत यादव, राजस्व निरीक्षक हरिद्वार सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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