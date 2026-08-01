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Azamgarh News: स्कूल के सामने जमा हुआ गंदा पानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आजमगढ़
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Azamgarh News: अहरौला ब्लाक के कंपोजिट विद्यालय हासा मतलूबपुर के मुख्य द्वार पर बरसात का गंदा पानी जमा है, जिससे बच्चों और शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जलनिकासी की अनुपस्थिति से संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों द्वारा उठाई गई समस्या पर प्रशासन जल्द ही कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।

Azamgarh News: स्कूल के सामने जमा हुआ गंदा पानी

Azamgarh News: शाहपुर/अहरौला,हिन्दुस्तान संवाद। अहरौला ब्लाक के कंपोजिट विद्यालय हासा मतलूबपुर के मुख्य प्रवेश द्वार पर बरसात का गंदा पानी कई दिनों से जमा है। जलनिकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण विद्यालय आने-जाने में बच्चों और शिक्षकों को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। जिससे उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। बारिश के मौसम में जलभराव होने से मच्छरों और अन्य संक्रमण फैलाने वाले जीवों के पनपने की आशंका रहती है। बारिश के पानी की निकासी और जलभराव रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं कि कहीं भी गंदा पानी जमा न होने पाए और जलनिकासी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

इसके बावजूद हासा मतलूबपुर स्थित विद्यालय के मुख्य गेट पर लंबे समय से जलभराव बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि यह समस्या केवल विद्यालय तक सीमित नहीं है। ग्राम विकास अधिकारी अहरौला संतोष कुमार ने बताया कि उन्हें पहले इस समस्या की जानकारी नहीं थी। अब मामला संज्ञान में आया है और जल्द ही मौके पर आवश्यक कार्रवाई कर जलनिकासी की व्यवस्था कराई जाएगी।

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