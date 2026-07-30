Azamgarh News: सजे शिवालय, हर तरफ हर-हर, बम-बम की गूंज

Azamgarh News: आजमगढ़ में सावन माह की शुरूआत से पहले विभिन्न शिवालयों को पूजा-अर्चना के लिए सजाया गया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कड़े कदम उठाए गए हैं। स्थानीय पुलिस पूरी तरह सतर्क है और सभी मंदिरों में साफ-सफाई और सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

Azamgarh News: आजमगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। गुरुवार से शुरू हो रहे सावन माह में पूजन-अर्चन के लिए शिवालय सज चुके हैं। पहले दिन जलाभिषेक करने के लिए मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। इसे देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। नगर के पास स्थित भंवरनाथ धाम को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। यहां पूजन और श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैयार किए गए हैं। इसी तरह, ब्रह्मस्थान स्थित बैकुंठधाम, सिधारी स्थित शंकर मंदिर, रेलवे स्टेशन के पास स्थित बऊरहवा बाबा मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। महिलाओं और पुरुषों की अलग-अलग लाइन के लिए बैरीकेडिंग की व्यवस्था की गई है। महिलाओं की भीड़ को देखते हुए बड़ी संख्या में महिला सुरक्षाकर्मी भी तैनात की गई हैं。

तैयारी की तैयारियों का निरीक्षण बरदह संवाददाता के अनुसार, बधवा महादेव प्राचीन शिव मंदिर परिसर एवं गर्भगृह में बुधवार को सावन महीने को लेकर मंदिर समिति के पदाधिकारियों सदस्यों द्वारा साफ-सफाई कराई गई। शिव मंदिर को आकर्षक विद्युत झालरों से सजाया गया है। कांवरियों के लिए बांस-बल्ली लगाकर आने-जाने का रास्ता बनाया गया है। बधवा महादेव प्राचीन शिव मंदिर बेसो नदी से सटा हुआ है। प्राचीन शिव मंदिर में क्षेत्र के श्रद्धालु मार्कण्डेय महादेव कैथी एवं वाराणसी से जल भरकर जलाभिषेक करते हैं। स्थानीय पुलिस सहयोग में जुटी रहती है। जहानागंज संवाददाता के अनुसार, जहानागंज विकासखंड के प्रमुख शिवालयों में तैयारियां युद्धस्तर पर चल रही हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मंदिर परिसरों की साफ-सफाई, पेयजल, आवागमन तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। विकासखंड के प्रमुख शिवालयों में शेरपुर स्थित कोल्हूनाथ महादेव मंदिर, अनेई पातालपुरी शिव मंदिर, मवेशी स्थित नागेश्वर महादेव मंदिर, कोल्हूखोर शिव मंदिर, धरवारा शिव सागर मंदिर तथा गोधौरा शिव मंदिर में व्यापक स्तर पर साफ-सफाई की जा रही है। मंदिर परिसर, प्रवेश मार्ग एवं आसपास के क्षेत्रों की विशेष रूप से सफाई कराई गई। जिससे सावन माह में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। जलाभिषेक एवं पूजा-अर्चना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए प्रशासन एवं पुलिस विभाग भी पूरी तरह सतर्क है। थानाध्यक्ष जहानागंज अतुल कुमार मिश्रा ने अपनी टीम के साथ सभी प्रमुख शिवालयों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मंदिर परिसर, प्रवेश एवं निकास मार्ग, पार्किंग व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा व्यवस्था तथा संवेदनशील स्थलों का बारीकी से जायजा लिया। थानाध्यक्ष ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि सावन माह में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने निर्देश दिया कि मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं के साथ सौहार्द्रपूर्ण व्यवहार किया जाए। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह सतर्क रहे।

पीस कमेटी की बैठक सावन और चेहल्लुम को लेकर पीस कमेटी की बैठक संपन्न

दीदारगंज। दीदारगंज थाने में बुधवार शाम पीस कमेटी की सावन माह और चेहल्लुम के मद्देनजर नायब तहसीलदार मार्टीनगंज अरुण प्रकाश कौल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में थाना प्रभारी निरीक्षक जयप्रकाश यादव मौजूद रहे। बैठक का उद्देश्य सावन माह में शिव मंदिरों में होने वाले जलाभिषेक कार्यक्रम और चेहल्लुम पर्व को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना है। पीस कमेटी की बैठक में क्षेत्र के प्रमुख शिव मंदिरों के पुजारी, विभिन्न मस्जिदों के मौलाना और क्षेत्र के संभ्रांत नागरिक तथा क्षेत्र के डीजे संचालक मौजूद रहे। इस मौके पर नायब तहसीलदार अरुण कुमार कौल ने उपस्थित लोगों से आपसी भाईचारा, सौहार्द्र और सामाजिक समरसता बनाए रखते हुए त्योहार मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि धार्मिक आयोजनों के दौरान सभी लोग प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें और किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें। थाना प्रभारी निरीक्षक जयप्रकाश यादव ने कहा कि यदि कहीं कोई संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु अथवा गतिविधि दिखाई दे तो तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दें। त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह सतर्क रहेगी। संवेदनशील स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी।

कांवड़ यात्रा का निरीक्षण कांवड़ यात्रा के मार्गों और मंदिरों का ने किया निरीक्षण

सगड़ी, हिन्दुस्तान संवाद। सावन माह में होने वाली कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए उपजिलाधिकारी सगड़ी संजीव कुमार राय ने तहसील क्षेत्र में पड़ने वाले प्रमुख कांवड़ मार्गों, घाटों और मंदिरों का मंगलवार और बुधवार को स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान सुरक्षा, साफ-सफाई और यातायात व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

साथ ही पैदल गश्त कर रूट का निरीक्षण किया। उपजिलाधिकारी ने बताया कि संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से लगातार निगरानी की जाएगी। यात्रा मार्ग पर साफ-सफाई, मोबाइल शौचालय, प्रकाश व्यवस्था और स्वास्थ्य केंद्रों पर मेडिकल टीमों की तैनाती की गई है। यात्रा मार्ग पर खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा होटलों और ढाबों की जांच की जा रही है। नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने महराजगंज स्थित बाबा भैरव धाम मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर जीयनपुर, श्री संन्यासी संस्कृत पाठशाला एवं शिवाला मंदिर रजादेपुर मठ सहित कई मंदिरों का निरीक्षण कर अधीनस्थों को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इस दौरान तहसीलदार नवीन कुमार त्रिपाठी, पुलिस क्षेत्राधिकारी सगड़ी, प्रभारी निरीक्षक जीयनपुर संजय कुमार सिंह और तहसील के कर्मचारी शामिल रहे। मार्टीनगंज संवाददाता के अनुसार, तहसील क्षेत्र के चितारा महमूदपुर गांव स्थित प्राचीन पातालपुरी शिव मंदिर में सावन माह शुरू होने पर बुधवार को मंदिर समिति के पदाधिकारियों एवं ग्रामीणों के सहयोग से जेसीबी मशीन द्वारा शिवालय आने के लिए मार्ग को सही किया जा रहा है। प्राचीन पातालपुरी शिव मंदिर पर कर्मचरियों द्वारा साफ-सफाई एंव रंगाई-पुताई का काम किया गया। मंदिर में आने-जाने के लिए मुख्य गेट बनाया गया है। इस दौरान मंदिर अध्यक्ष विनोद यादव, व्यवस्थापक अमित यादव, महेंद्र, आदित्य श्रीवास्तव, सोनू राजभर आदि लोग मौजूद रहे।

कांवड़ यात्रा की शोभायात्रा तिरुपति बालाजी, रामेश्वरम, कन्याकुमारी रवाना हुए कांवरिए

आजमगढ़। कांवरिया संघ तीर्थयात्रा कटरा त्रिमुहानी के संयोजक सुआल प्रसाद गोंड, सहसंयोजक सतिराम यादव और प्रेमप्रकाश राय के नेतृत्व में शोभायात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा कटरा से चौक दक्षिणमुखी देवी मंदिर होते हुए शंकरजी तिराहा पहुंची, जहां कावंरियों ने दर्शन-पूजन किया। यहां से शोभायात्रा कोतवाली के सामने से होते हुए बस द्वारा बाबा धाम के के लिए रवाना हुई। शोभायात्रा में शामिल कांवरिए बाबा वैद्यनाथ धाम होते हुए तिरुपति बालाजी, रामेश्वरम और कन्याकुमारी जाएंगे। इस मौके पर सुआल प्रसाद गोंड, सतिराम यादव, प्रेमप्रकाश राय, जानकी देवी, चंद्रिका यादव, शेखर निषाद, जिलेदार निषाद, संजय वर्मा, गीता वर्मा, ऊषा देवी गोंड, गंगा यादव, अनीता सोनकर, केदार सोनकर, राहुल गोंड, रामअवध, सुनीता वर्मा, जय वर्मा, शकुंतला गोड, झांटू गोंड, रतनलाल, उदा देवी सोनकर, मुन्ना मौर्या आदि लोग शामिल रहे।

प्रशासनिक निरिक्षण कांवड़ यात्रा की तैयारियों का एसडीएम ने लिया जायजा

लालगंज। सावन माह और कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से उपजिलाधिकारी लालगंज नेहा मिश्रा ने मंगलवार को थाना देवगांव क्षेत्र स्थित बुढ़ऊ बाबा मंदिर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर एवं आसपास की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मंदिर परिसर और मार्गों पर विशेष ध्यान दिए जाने का उन्होंने निर्देश दिया। इसके साथ ही सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी भी निर्धारित कर दी गई। एसडीएम ने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि कांवड़ यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न होने पाए।

मुंडेश्वरनाथ धाम की सड़क खराब होगी परेशानी

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फ़ूलपुर, हिन्दुस्तान संवाद। क्षेत्र के मुड़ियार गांव के बीच स्थित मुंडेश्वरनाथ प्राचीन शिव मंदिर तक जाने वाली सड़क गड्ढामुक्त हो गई है। हल्की बारिश में सड़क पूरी तरह से जलमग्न हो जाती है। इससे श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

फूलपुर नगर से निजामाबाद मार्ग पर ईदगाह के पास से मुंडेश्वरनाथ शिव मंदिर भक्तों का आना-जाना होता है। कांवड़िए मुंडेश्वरनाथ शिव मंदिर में जल चढ़ाते हैं। मुंडेश्वरनाथ शिव मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र है। इस रोड से प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोगों का आवागमन होता है। वहीं, सावन के महीने में पूरे दिन शिवभक्तों का जल चढ़ाने के लिए रेला लगा रहता है। सड़क इतनी खराब हो गई है कि कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। सड़क खराब होने के कारण प्रतिदिन साइकिल और बाइक सवार गिरकर चोटिल हो जाते हैं। समस्या से निजात पाने के लिए क्षेत्रवासी मो. सैफ, दीपू जायसवाल, राजू कुमार, रिंकू राजभर, संतोष कुमार आदि लोगों ने उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया है।