Azamgarh News: सपा कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाल कलक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन

Azamgarh News: आजमगढ़, संवाददाता। सपा कार्यकर्ताओं ने सोमवार को पार्टी कार्यालय से जुलूस निकाल कर कलक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने राम मंदिर चंदा मामले की जांच, महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा और काननू-व्यवथा को लेकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। तत्पश्चात कार्रवाई की मांग को लेकर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। समाजवादी पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों और कार्यकताअरं ने सोमवार को पार्टी कार्यालय से जुलूस निकाला। पैदल मार्च करते हुए वे कलक्ट्रेट पहुंचे। सीओ सिटी शुभम तोदी ने सपा कार्यकर्ताओं को कलक्ट्रेट के सामने रोक दिया। इस पर नाराज सपा कार्यकर्ता सड़क पर ही बैठ कर प्रदर्शन करने लगे। विरोध प्रदर्शन में सपा के चारों फ्रंटल संगठनों, छात्र सभा, यूथ फ्रंट, महिला सभा, अधिवक्ता सभा एवं अन्य प्रकोष्ठों के सैकड़ों कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर शामिल हुए।