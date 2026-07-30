Azamgarh News: सड़क पर धान रोपकर किया प्रदर्शन

Azamgarh News: सड़क पर धान रोपकर किया प्रदर्शन
Azamgarh News: आजमगढ़ में, हुसैनगंज से सब्जी मंडी जाने वाले मुख्य मार्ग पर जलजमाव की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने आम आदमी पार्टी के तहत प्रदर्शन किया। उन्होंने धान की रोपाई कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और सड़क की बदहाली पर रोष व्यक्त किया। स्थानीय निवासियों को बारिश में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
Azamgarh News: आजमगढ़, संवाददाता। हुसैनगंज से सब्जी मंडी जाने वाले मुख्य मार्ग पर लंबे समय से जलजमाव की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने आम आदमी पार्टी के तत्वावधान में बुधवार को सड़क पर धान की रोपाई कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए सड़क की बदहाल स्थिति पर गहरा रोष व्यक्त किया। ग्रामीणों ने कहा कि बारिश के दिनों में सड़क पूरी तरह जलमग्न हो जाती है। जिससे राहगीरों, स्कूली बच्चों, व्यापारियों एवं स्थानीय निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार शिकायत करने के बावजूद न तो जलनिकासी की समुचित व्यवस्था की गई और न ही सड़क की मरम्मत कराई गई।
इस अवसर जिला उपाध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि सरकार और प्रशासन जनता की बुनियादी समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं हैं। जनता को अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है।
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