Azamgarh News: नौ दिन बढ़ने के बाद स्थिर हुआ घाघरा का जलस्तर

Azamgarh News: सगड़ी तहसील क्षेत्र में घाघरा नदी का जलस्तर नौ दिन बढ़ने के बाद रविवार को स्थिर हो गया। तटवर्ती गांवों में कटान से ग्रामीण दहशत में हैं। किसानों की भूमि नदी में विलिन हो रही है। बारिश की संभावना से निचले इलाकों में भी बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।

Azamgarh News: लाटघाट, हिन्दुस्तान संवाद। सगड़ी तहसील क्षेत्र के उत्तरी छोर पर बहने वाली घाघरा नदी का जलस्तर नौ दिन बढ़ने के बाद रविवार को स्थिर हो गया। वहीं डिघिया गेज पर खतरा बिंदु से 20 सेमी उपर नदी बह रही है, तो बदरहुआ गेज पर खतरा बिंदु से 38 सेमी नीचे नदी की धारा बह रही है। तटवर्ती क्षेत्रों में हो रही कटान से ग्रामीण दहशत में हैं। जलस्तर रविवार को स्थिर होने के बाद भी घाघरा नदी अपने तटवर्ती क्षेत्रों के गांव चक्की हाजीपुर, पर्शिया में कटान कर रही है। चक्की हाजीपुर, पर्शिया में खेती की भूमि घाघरा नदी तेजी से काट रही है। सहबदिया गांव में में खेती की भूमि काटते हुए नदी की धारा आबादी की तरफ बढ़ रही है। कटान को रोकने के लिए बाढ़ खंड द्वारा किये जा रहे बचाव के कार्य के बाद भी कटान अभी रुक नहीं रही है। अब तक दर्जनों किसानों की लगभग 40बीघा भूमि नदी की धारा में विलिन हो चुकी है। एक तरफ कटान को रोकने का प्रयास किया जा रहा है तो नदी स्थान बदलकर दूसरी जगह कटान कर रही है। हाजीपुर गोला पुल के बगल में देवारा खास राजा ग्राम पंचायत में घाघरा नदी कटान शुरू कर दिया है। यहां पर किसानों की सब्जी के खेत की भूमि घाघरा नदी काट रही है। जिससे किसानों का काफी नुकसान हो रहा है。

दस स्थानों पर बनाई गई बाढ़ चौकियां घाघरा नदी का पानी निचले इलाके में के गांवों के आसपास घिर रहे है । अगर जलस्तर में वृद्धि हुआ तो सबसे पहले चक्की हाजीपुर गाव प्रभावित होगा। निचले इलाकों में खेतो में बाढ़ का पानी फैलने लगा है। बाढ़ प्रभावित लोग दूसरी जगह ठिकाने की तलाश में हैं।

बाढ़ के आपदा से निपटने के लिए दाम महुला, गांगेपुर, हाजीपुर, जमुवारी, देवारास्माइलपुर, हैदराबाद, शिवपुर,औघड़गंज, चिकनहवा सहित कुल 10 बाढ़ चौकिया बनाई गयी है। इन बाढ़ चौकियों पर राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गयी है। अभी तक बाढ़ चौकियं का संचालन नहीं किया गया है। संपर्क मार्गों पर बाढ़ का पानी पहुंचने के कगार पर है। आवागमन बाधित होगा।

इस प्रकार रहा नदी का जल स्तर बदरहुआ गेज पर शनिवार को शाम 4 बजे नदी का जल स्तर 71.30 मीटर पर रहा। रविवार की शाम 4 बजे जल स्तर 71.30 मीटर पर है। बदरहुआ गेज पर 24 घंटे में जलस्तर पर स्थिर रहा। न्यूनतम जलस्तर 70.25 मीटर और अधिकतम जलस्तर 73.52 मीटर है। खतरा बिंदु 71.68 मीटर से 38 सेमी नीचे पानी की धारा बह रही है। इसी क्रम में डिघिया गेज पर शनिवार की शाम 4 बजे जलस्तर 70.60 मीटर पर रहा। जबकि रविवार की शाम 4 बजे 70.60 मीटर पर है। चौबीस घंटे में जलस्तर स्थिर है।

न्यूनतम जलस्तर 68.90मीटर और अधिकतम जलस्तर 72.59मीटर है। खतरा बिंदु 70.40 मीटर से 20 सेमी उपर नदी बह रही है।