Azamgarh News: फिर बढ़ने लगा घाघरा का जलस्तर, तेज हुई कटान

Azamgarh News: फिर बढ़ने लगा घाघरा का जलस्तर, तेज हुई कटान
Azamgarh News: लाटघाट, हिन्दुस्तान संवाद। घाघरा नदी का जलस्तर तीन दिनों तक घटने के बाद बुधवार से फिर बढ़ने लगा। तटवर्ती गांवों में कटान तेज हो गई है, जिससे किसानों की उपजाऊ कृषि भूमि नदी में समा रही है। बचाव कार्य चल रहा है, लेकिन कटान पर प्रभावी रोक नहीं लग सकी है।
Azamgarh News: लाटघाट, हिन्दुस्तान संवाद। सगड़ी तहसील के उत्तरी छोर से बहने वाली घाघरा नदी का जलस्तर तीन दिनों तक घटने के बाद बुधवार से फिर बढ़ने लगा। जलस्तर में बढ़ोतरी के साथ ही तटवर्ती गांवों में कटान तेज हो गई है। नदी के रुख को देखते हुए देवारा क्षेत्र के लोग परेशान हैं।
कटान का प्रभाव
घाघरा नदी चक्की हाजीपुर, पर्शिया और सहबदिया गांव के पास तेजी से कटान कर रही है। चक्की हाजीपुर और पर्शिया में किसानों की उपजाऊ कृषि भूमि नदी में समा रही है, जबकि सहबदिया में कटान आबादी की ओर बढ़ने लगी है। कटान रोकने के लिए बाढ़ खंड की ओर से बचाव कार्य कराया जा रहा है, लेकिन अब तक कटान पर प्रभावी रोक नहीं लग सकी है। अब तक दर्जनों किसानों की करीब 29 बीघा कृषि भूमि नदी में समा चुकी है।
जलस्तर की स्थिति
डिघिया गेज पर बुधवार शाम चार बजे नदी का जलस्तर 70.23 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरा बिंदु 70.40 मीटर से 17 सेंटीमीटर नीचे है। पिछले 24 घंटे में यहां 13 सेंटीमीटर जलस्तर बढ़ा है। मंगलवार शाम चार बजे जलस्तर 70.10 मीटर था। डिघिया गेज का न्यूनतम जलस्तर 68.90 मीटर तथा अधिकतम 72.59 मीटर है। बदरहुआ गेज पर बुधवार शाम चार बजे जलस्तर 70.94 मीटर रिकॉर्ड किया गया। जबकि मंगलवार शाम यह 70.77 मीटर था। यहां 24 घंटे में 17 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बदरहुआ गेज का खतरा बिंदु 71.68 मीटर, न्यूनतम जलस्तर 70.25 मीटर तथा अधिकतम जलस्तर 73.52 मीटर है।
सामान्य प्रश्न
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