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Azamgarh News: घाघरा नदी के जलस्तर घटते ही कटान हुई तेज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आजमगढ़
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Azamgarh News: गुरुवार को घाघरा नदी का जलस्तर कम होते ही कटान तेज हो गई, जिससे तटवर्ती गांवों के लोगों में चिंता बढ़ गई है। चक्की हाजीपुर, पर्शिया और सहबदिया गांवों में नदी कटान कर रही है। सहबदिया में कटान के कारण ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। अधिकारियों के अनुसार, वर्तमान जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है।

Azamgarh News: घाघरा नदी के जलस्तर घटते ही कटान हुई तेज

Azamgarh News: लाटघाट, हिन्दुस्तान संवाद। घाघरा नदी का गुरुवार को जलस्तर घटते ही कटान तेज हो गई है। जिससे तटवर्ती गांवों के लोगों की चिंता बढ़ गई है। चक्की हाजीपुर,पर्शिया और सहबदिया गांव के पास नदी लगातार कटान कर रही है। सहबदिया में कटान आबादी की ओर बढ़ने से ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है। कटान रोकने के लिए बाढ़ खंड की ओर से बचाव कार्य कराया जा रहा है, लेकिन नदी लगातार अपना रुख बदलते हुए नए स्थानों पर कटान कर रही है। अब तक दर्जनों किसानों की करीब 30 बीघा कृषि योग्य भूमि घाघरा में समा चुकी है। खेती की भूमि तेजी से कटने से किसानों के सामने आजीविका का संकट गहराने लगा है।

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विभागीय अधिकारियों के अनुसार डिघिया गेज पर गुरुवार शाम चार बजे नदी का जलस्तर 69.94 मीटर दर्ज किया गया,जो खतरे के निशान 70.40 मीटर से 46 सेंटीमीटर नीचे है। यहां पिछले 24 घंटे में जलस्तर में 29 सेंटीमीटर की गिरावट दर्ज की गई। डिघिया गेज का न्यूनतम जलस्तर 68.90 मीटर और अधिकतम 72.59 मीटर है। वहीं बदरहुआ गेज पर बुधवार शाम चार बजे जलस्तर 70.94 मीटर था,जो गुरुवार शाम चार बजे घटकर 70.70 मीटर रह गया। यहां 24 घंटे में 24 सेंटीमीटर की गिरावट दर्ज की गई। बदरहुआ गेज का खतरा बिंदु 71.68 मीटर, न्यूनतम जलस्तर 70.25 मीटर और अधिकतम जलस्तर 73.52 मीटर है। अधिकारियों का कहना है कि कटान प्रभावित स्थलों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।

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