Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Azamgarh News: गड्ढायुक्त सड़क पर पौध रोपण कर जताया विरोध

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आजमगढ़
Follow us on Google News
share

Azamgarh News: आजमगढ़ के हीरापट्टी में बारिश से जलजमाव के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगरपालिक प्रशासन की निष्क्रियता को लेकर भारत रक्षा दल ने सड़क पर पौध रोपण कर विरोध दर्ज कराया। नेताओं के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उन्होंने कई वर्षों से खराब सड़क की मरम्मत का मुद्दा उठाया।

गड्ढायुक्त सड़क पर पौध रोपण कर जताया विरोध
गड्ढायुक्त सड़क पर पौध रोपण कर जताया विरोध

Azamgarh News: आजमगढ़, संवाददाता। नगर से सटे हीरापट्टी की गड्ढायुक्त सड़क पर बारिश के मौसम से जलजमाव होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। नगर पालिका प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता से लोगों में आक्रोश व्याप्त है। भारत रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने पानी से डूबी इस सड़क पर शनिवार को पौध रोपण कर विरोध दर्ज कराया। भारद कार्यकर्ताओं ने गड्ढों में तब्दील हो चुकी सड़क पर पौधे रोपण के बाद हीरापट्टी गांव का भ्रमण करते हुए नगरपालिका प्रशासन, विधायक, सांसद के साथ ही जिला प्रशासन के विरुद्ध नारे लगाए। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे भारद के अध्यक्ष हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव ने कहा कि इस सड़क से हीरापट्टी, आरजीबाग, शिवाजी नगर आदि कई मुहल्लों के लोगों का आवागमन होता ही है।

फातिमा स्कूल, सेंट्रल स्कूल, शिब्ली कॉलेज समेत कई स्कूलों के छात्रों का भी इसी रास्ते से होकर आना-जाना पड़ता है। कई वर्षों से गड्ढायुक्त इस सड़क के मरम्मत कराने के लिए नपा प्रशासन के साथ ही क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को कई बार शिकायती पत्र दिया गया, लेकिन उनकी शिथिलता से क्षतिग्रस्त हो चुकी सड़क का मरम्मत नहीं कराया गया। विरोध प्रदर्शन में अजय सिंहा एडवोकेट,जावेद अंसारी, सुशील कुमार श्रीवास्तव एडवोकेट, डॉ. धीर जी, द्वारिकाधीश पांडेय, दुर्गेश श्रीवास्तव, धनंजय अस्थाना, हिमांशु सिंह, सोनू मिश्रा, जश्निल कुमार, आलोक शर्मा, राजन अस्थाना समेत अन्य कार्यकर्ता शामिल रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Azamgarh News Azamgarh Latest News Azamgarh

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।