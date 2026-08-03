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Azamgarh News: शतरंज में जिले के खिलाड़ियों का दबदबा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आजमगढ़
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Azamgarh News: शहर के अतलस पोखरा स्थित एक कालेज में सोमवार को मंडलीय विद्यालयी शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता में आजमगढ़,बलिया और मऊ जिले के करीब 60 खि

Azamgarh News: शतरंज में जिले के खिलाड़ियों का दबदबा

Azamgarh News: आजमगढ़, संवाददाता। अतलस पोखरा स्थित एक कॉलेज में सोमवार को मंडलीय विद्यालय शतरंज प्रतियोगिता में करीब 60 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। उद्घाटन मंडलीय क्रीड़ा सचिव दिनेश कुमार सिंह ने किया। अंडर-14 बालक वर्ग में नीतीश प्रजापति आजमगढ़ प्रथम, अंडर-17 बालक वर्ग में विश्वजीत प्रजापति आजमगढ़ और अंडर-19 बालक वर्ग में अभिषेक चौहान आजमगढ़ ने पहला स्थान प्राप्त किया। बालिका वर्ग में अंडर-14 में आर्या कुमारी आजमगढ़, अंडर-17 में नेहा कुमारी बलिया और अंडर-19 में श्वेता मौर्या बलिया विजेता रहीं। विभिन्न वर्गों में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी अलीगढ़ में होने वाली प्रदेशस्तरीय प्रतियोगिता में मंडल का प्रतिनिधित्व करेंगे। उधर सुखदेव पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम में जनपदीय विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के अंडर-14 बालक वर्ग में शिवम कुमार, अंडर-17 में युवराज प्रजापति और अंडर-19 में प्रियांशु प्रजापति ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।

बालिका वर्ग में अंडर-14 में अंशिका पाल, अंडर-17 में संजू यादव विजेता रहीं। विजेता खिलाड़ी 11 अगस्त को सुखदेव पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम में होने वाली मंडलीय प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। बैडमिंटन प्रतियोगिता में अंतरराष्ट्रीय अंपायर अजेंद्र राय,सत्येंद्र उपाध्याय,संदीप वर्मा,अभिषेक कुमार,अमित कुमार,हितेश कुमार,भूपेश कुमार, संजय सिंह और क्रीड़ा सचिव मऊ करण श्रीवास्तव मौजूद रहे।

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