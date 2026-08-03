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Azamgarh News: कोटेदार पर अनाज की कालाबाजारी का केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आजमगढ़
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Azamgarh News: आजमगढ़ में राशन की कालाबाजारी के आरोप में धोलीपुर गांव के कोटेदार नागेंद्र प्रसाद के खिलाफ जीयनपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। औचक निरीक्षण में 50 बोरी चावल और 12 बोरी गेहूं की कमी पाई गई। मामला आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है।

Azamgarh News: कोटेदार पर अनाज की कालाबाजारी का केस दर्ज

Azamgarh News: आजमगढ़, संवाददाता। राशन की कालाबाजारी के आरोप में ढोलीपुर गांव के कोटेदार के खिलाफ जीयनपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। पूर्ति निरीक्षक के औचक निरीक्षण के दौरान दुकान के स्टॉक में 50 बोरी चावल और 12 बोरी गेहूं कम पाया गया था। पूर्ति निरीक्षक की तहरीर पर पुलिस ने उचित दर विक्रेता नागेंद्र प्रसाद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मामले में विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। जिला पूर्ति अधिकारी रामेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि अजमतगढ़ के पूर्ति निरीक्षक ब्रजेश दूबे एवं हरैया ब्लाक के पूर्ति निरीक्षक पंकज कुमार यादव ने ढोलीपुर स्थित उचित दर दुकान का औचक निरीक्षण किया था।

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जांच टीम के पहुंचते ही कोटेदार नागेंद्र प्रसाद दुकान छोड़कर चले गए। इसके बाद उनके भतीजे आकाश और अन्य गवाहों की मौजूदगी में दुकान का भौतिक सत्यापन किया गया। निरीक्षण के दौरान दुकान में 19 बोरी गेहूं और 51 बोरी चावल मिला। अभिलेखों के अनुसार जुलाई माह का अवशेष और अगस्त माह के आवंटन को मिलाकर दुकान में करीब 31 बोरी गेहूं और 101 बोरी चावल होना चाहिए था। सत्यापन में 12 बोरी गेहूं और 50 बोरी चावल कम पाया गया। उन्होंने कि बताया कि प्रथमदृष्टया यह सरकारी खाद्यान्न की कालाबाजारी का मामला है, जो उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु (विक्रय एवं वितरण के नियंत्रण का विनियमन) आदेश-2016 का उल्लंघन तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है। जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद संबंधित पूर्ति निरीक्षक ने जीयनपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

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