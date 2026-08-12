Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Azamgarh News: दो दिन स्थिर के बाद घटने लगी घाघरा नदी का जलस्तर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आजमगढ़
Follow us on Google News
share

Azamgarh News: लाटघाट इलाके में घाघरा नदी का जल स्तर दो दिन स्थिर रहने के बाद तेजी से घटने लगा है। कटान से तटवर्ती गांवों के ग्रामीण चिंतित हैं। नदी की धारा खेतों और आबादी की तरफ बढ़ रही है, जिसके कारण किसानों की भूमि नष्ट हो रही है।

Azamgarh News: दो दिन स्थिर के बाद घटने लगी घाघरा नदी का जलस्तर

Azamgarh News: लाटघाट, हिन्दुस्तान संवाद। तहसील क्षेत्र सगड़ी के उत्तर तरफ से बहने वाली घाघरा नदी का जल स्तर दो दिन स्थिर रहने के बाद मंगलवार को तेजी से घटने लगी है। जल स्तर घटने के साथ ही कटान तेज होने से तटवर्ती गांवों के ग्रामीण चिंतित हैं। चौबीस घंटे में डिघिया गेज पर 20 सेमी तो बदरहुआ गेज पर 16 सेमी जल स्तर में घटाव दर्ज किया गया। दो दिन बाद तेजी से जल स्तर घटने के साथ ही घाघरा नदी अपने तटवर्ती क्षेत्र में पढ़ने वाले गांवों के पास कटान कर रही है।

ये भी पढ़ें:Mau News: सरयू का जलस्तर घटा, खतरा बरकरार

ग्रामीणों की परेशानियाँ

कटान होने से तटवर्ती गांव चक्की हाजीपुर, पर्शिया के ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है। वे अपने खेतों और आशियानों को लेकर चिंतित हैं। सहबदिया गांव में खेती योग्य भूमि काटते हुए नदी तेजी से आबादी की तरफ बढ़ रही है। कटान को रोकने के लिए बाढ़ खंड द्वारा किये जा रहे बचाव कार्य के बाद भी कटान अभी रुक नहीं रही है। अब तक दर्जनों किसानों की लगभग 42 बीघा भूमि घाघरा की धारा में विलीन हो चुकी है। बाढ़ खंड विभाग एक तरफ कटान रोकने का प्रयास कर रहा है तो नदी स्थल बदलकर दूसरे ओर कटान कर रही है। हाजीपुर गोला पुल के बगल में देवारा खास राजा ग्राम पंचायत में घाघरा नदी ने कटान शुरू कर दिया है। यहां पर किसानों की सब्जी लगी खेती की भूमि घाघरा नदी काट रही है। जिससे किसानों का काफी नुकसान हो रहा है।

जल स्तर की स्थिति

बदरहुआ गेज पर सोमवार को शाम 4 बजे नदी का जल स्तर 71.30 मीटर पर रहा। जबकि मंगलवार की शाम 4 बजे जल स्तर 71.14 मीटर पर आ गया। 24 घंटे में 16 सेमी जलस्तर में घटाव दर्ज किया गया है। बदरहुआ गेज का न्यूनतम जलस्तर 70.25 मीटर और अधिकतम जलस्तर 73.52 मीटर है। खतरा बिंदु 71.68 मीटर से घाघरा नदी 52 सेमी नीचे बह रही है। जबकि डिघिया गेज पर सोमवार की शाम 4 बजे जलस्तर 70.60 मीटर पर रहा। मंगलवार की शाम 4 बजे 70.40 मीटर पर आ गया है। चौबीस घंटे में जलस्तर में 20 सेमी घटाव दर्ज किया गया। न्यूनतम जलस्तर 68.90 मीटर और

खतरा बरकरार

अधिकतम जलस्तर 72.59 मीटर है। डिघिया गेज का खतरा बिंदु 70.40 मीटर पर है। वर्तमान में इस गेज पर खतरा बिंदु से सटकर नदी की धारा बह रही है। घाघरा नदी का जलस्तर घटने के बाद भी तटवर्ती गावों के किसान फिलहाल हो रही कटान को लेकर दहशत में है। खतरा अभी टला नहीं है, जलस्तर के बढ़ने और घटने का क्रम अभी जारी रहेगा।

FAQs

घाघरा नदी का जल स्तर कब और क्यों घटने लगा?
घाघरा नदी का जल स्तर दो दिन स्थिर रहने के बाद मंगलवार को तेजी से घटने लगा।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Azamgarh News Water Level Ghaghra River अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।