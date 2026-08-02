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Azamgarh News: ट्रेलर में छिपा था अजगर, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आजमगढ़
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Azamgarh News: आजमगढ़-जौनपुर मार्ग पर सरायमोहन पेट्रोलपंप के पास एक 10 फीट लंबा अजगर देखा गया। खलासी ने संयोगवश इसे पाया और स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए। वन विभाग ने रेस्क्यू कर अजगर को सुरक्षित रूप से सेहदा जंगल में छोड़ा। यह घटना हड़कंप का कारण बनी।

Azamgarh News: ट्रेलर में छिपा था अजगर, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

Azamgarh News: बरदह, हिन्दुस्तान संवाद। आजमगढ़-जौनपुर मार्ग पर सरायमोहन पेट्रोलपंप पर खड़े ट्रेलर में शनिवार की शाम अजगर दिखने के बाद हड़कंप मच गया। खबर मिलने पर भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर अजगर को निकाला। बाद में उसे सेहदा के जंगल में छोड़ा गया। जौनपुर जनपद की ओर से आया एक ट्रेलर शनिवार को सरायमोहन स्थित पेट्रोलपंप पर खड़ा था। ट्रेलर का खलासी टायर में फंसी गिट्टियां निकाल रहा था। इस दौरान उसकी नजर टायर और ट्रक की बाडी के बीच छिपे अजगर पर पड़ी। करीब 10 फीट लंबा अजगर ट्रक में छिपा था। सांप देखकर खलासी शोर मचाने लगा।

इसके बाद स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने घटना की सूचना वन विभाग को दी। इस पर मुहम्मदपुर रेंज के वन रेंजर गुलाबचंद के नेतृत्व में टीम पहुंची। सावधानीपूर्वक रेस्क्यू कर अजगर को पड़ा। रेंजर गुलाबचंद ने बताया कि अजगर की लंबाई लगभग 10 फिट थी। रेस्क्यू के बाद उसे सुरक्षित रूप से सेहदा जंगल में छोड़ दिया गया।

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