Azamgarh News: तालाब भूमि पर कब्जे के विरोध में प्रदर्शन
Azamgarh News: लालगंज तहसील क्षेत्र के गोमाडीह गांव के अनुसूचित जाति के पट्टेदारों ने मंगलवार को कलक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। उन्होंने गांव स्थित तालाब की सरकारी 128
Azamgarh News: आजमगढ़। लालगंज तहसील क्षेत्र के गोमाडीह गांव के अनुसूचित जाति के पट्टेदारों ने मंगलवार को कलक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। उन्होंने गांव के सरकारी तालाब की 128 बीघे भूमि पर फर्जी अभिलेख तैयार करके कब्जा करने का आरोप लगाया है। पीड़ितों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर इस मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। प्रार्थना पत्र में पट्टेदारों ने उल्लेख किया है कि ग्राम पंचायत गोमाडीह स्थित सरकारी भूमि वर्ष 1975-76 में उन्हें कृषि पट्टा पर मिली है। करीब पांच दशक से वे पट्टे की भूमि पर खेती कर परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं।
उनका आरोप है कि गांव के कुछ लोगों ने चकबंदी अधिकारियों की मिलीभगत से वाद संख्या 2763/2024 के माध्यम से लगभग दो बीघा भूमि को बढ़ाकर छह बीघा दर्शाते हुए सरकारी अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लिए। इसके बाद वे तालाब की लगभग 128 बीघा सरकारी भूमि पर भी कब्जे का प्रयास कर रहे हैं।
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