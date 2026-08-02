Azamgarh News: गड्ढायुक्त सड़क पर पौधे रोपकर जताया विरोध

Azamgarh News: गड्ढायुक्त सड़क पर पौधे रोपकर जताया विरोध
Azamgarh News: आजमगढ़ के हीरापट्टी में बारिश के कारण सड़क पर जलजमाव से लोगों को परेशानी हुई है। नगर पालिका की उदासीनता के खिलाफ भारत रक्षा दल ने पौध रोपण कर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सड़क की मरम्मत न करने को लेकर नारेबाजी की और जनप्रतिनिधियों की आलोचना की।
Azamgarh News: आजमगढ़, संवाददाता। नगर से सटे हीरापट्टी की गड्ढायुक्त सड़क पर बारिश के मौसम से जलजमाव होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। नगर पालिका प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता से लोगों में आक्रोश व्याप्त है। भारत रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने पानी से डूबी इस सड़क पर शनिवार को पौध रोपण कर विरोध दर्ज कराया। भारद कार्यकर्ताओं ने गड्ढों में तब्दील हो चुकी सड़क पर पौधे रोपण के बाद हीरापट्टी गांव का भ्रमण करते हुए नगरपालिका प्रशासन, विधायक, सांसद के साथ ही जिला प्रशासन के विरुद्ध नारे लगाए। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे भारद के अध्यक्ष हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव ने कहा कि इस सड़क से हीरापट्टी, आरजीबाग, शिवाजी नगर आदि कई मुहल्लों के लोगों का आवागमन होता ही है।
फातिमा स्कूल, सेंट्रल स्कूल, शिब्ली कॉलेज समेत कई स्कूलों के छात्रों का भी इसी रास्ते से होकर आना-जाना पड़ता है। कई वर्षों से गड्ढायुक्त इस सड़क के मरम्मत कराने के लिए नपा प्रशासन के साथ ही क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को कई बार शिकायती पत्र दिया गया, लेकिन उनकी शिथिलता से क्षतिग्रस्त हो चुकी सड़क का मरम्मत नहीं कराई गई। विरोध प्रदर्शन में अजय सिंहा एडवोकेट, जावेद अंसारी, सुशील कुमार श्रीवास्तव एडवोकेट, डॉ. धीरजी, द्वारिकाधीश पांडेय, दुर्गेश श्रीवास्तव, धनंजय अस्थाना, हिमांशु सिंह, सोनू मिश्रा, जश्निल कुमार, आलोक शर्मा, राजन अस्थाना समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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