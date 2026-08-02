Azamgarh News: गड्ढायुक्त सड़क पर पौधे रोपकर जताया विरोध

Azamgarh News: आजमगढ़, संवाददाता। नगर से सटे हीरापट्टी की गड्ढायुक्त सड़क पर बारिश के मौसम से जलजमाव होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। नगर पालिका प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता से लोगों में आक्रोश व्याप्त है। भारत रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने पानी से डूबी इस सड़क पर शनिवार को पौध रोपण कर विरोध दर्ज कराया। भारद कार्यकर्ताओं ने गड्ढों में तब्दील हो चुकी सड़क पर पौधे रोपण के बाद हीरापट्टी गांव का भ्रमण करते हुए नगरपालिका प्रशासन, विधायक, सांसद के साथ ही जिला प्रशासन के विरुद्ध नारे लगाए। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे भारद के अध्यक्ष हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव ने कहा कि इस सड़क से हीरापट्टी, आरजीबाग, शिवाजी नगर आदि कई मुहल्लों के लोगों का आवागमन होता ही है।