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Azamgarh News: जाफरपुर से जुड़े क्षेत्र में कल बाधित रहेगी बिजली आपूर्ति

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आजमगढ़
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Azamgarh News: आजमगढ़ में विद्युत उपकेंद्र जाफरपुर से निकलने वाले 11 केवी फीडर की बिजली आपूर्ति रविवार को सुबह 10 बजे से अपराह्न तीन बजे तक बाधित रहेगी। यह कार्य कैपेसिटर बैक का रखरखाव करने के लिए किया जा रहा है।

Azamgarh News: जाफरपुर से जुड़े क्षेत्र में कल बाधित रहेगी बिजली आपूर्ति

Azamgarh News: आजमगढ़। विद्युत उपकेंद्र जाफरपुर से निर्गत 11 केवी फीडर इंडस्ट्रीयल स्टेट, माइक्रोवेव हरबंशपुर, बेलइसा, एकरामपुर एवं साउथ फीडरों की बिजली आपूर्ति रविवार को सुबह 10 बजे से अपराह्न तीन बजे तक बाधित रहेगी। उपकेंद्र के अवर अभियंता सदीप कुमार ने बताया कि उपकेंद्र जाफरपुर में स्थापित कैपेसिटर बैक का कार्य कराया जाना है।

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